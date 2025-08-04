Uklon остается единственным крупным сервисом вызова такси, работающим в Буковеле.

Популярный сервис вызова авто Uklon увеличил тарифы почти на 50% для туристического комплекса Буковель. Об этом сообщает Forbes.

Тариф за один километр поездки по городу вырос на 46% с марта по август этого года. Если в марте стоимость километра поездки на Uklon по территории Буковеля составляла от 24 гривень, то уже в августе тариф стартовал от 35 гривень.

Причины повышения цен достоверно неизвестны. По словам одного из источников, другие сервисы выражали недовольство ценообразованием Uklon. Именно это якобы привело к пересмотру тарифов.

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Отметим, что Uklon остается единственным крупным сервисом вызова такси, работающим в Буковеле. Эстонский Bolt на рынке не представлен, однако есть всеукраинский сервис Opti и локальный Taxi-Buko. У последнего цены начинаются от 250 гривень за поездку.

Еще одной причиной увеличения цен мог стать рост комиссии, которую курорт взимает с такси-сервисов.

По словам одного из источников, комиссия уже заложена в стоимость поездки. Чтобы удержать водителя, сервис может пойти на повышение цены или же покрыть разницу из собственной прибыли.

"Водителям было неинтересно работать по старым тарифам", – приводит Forbes слова источника.

Год назад в компании заявили, что борьба за привлечение на платформу водителей и их удержание является главным вызовом для Uklon. В целом компания имеет более 100 тыс водителей по всей стране.

Uklon – другие новости

В апреле в Кабинете министров одобрили законопроект по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, которые получили через цифровые платформы.

Он предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах, таких как Uklon.

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