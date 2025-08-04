Потенциальным местом для запуска дронов может стать любой ровный участок с дорогой, длина которой составляет два километра.

Российские оккупационные войска увеличивают количество площадок для запуска ударных дронов. В частности, работают над восстановлением инфраструктуры разрушенного Донецкого аэропорта.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал военный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский. По его словам, эти работы свидетельствуют о превращении Донецкого аэропорта в военную базу для запуска дронов.

Он отметил, что увеличение количества таких площадок позволяет оккупационным войскам РФ готовить комбинированные атаки по Украине и создавать давление на систему противовоздушной обороны (ПВО).

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"Их стратегия – усложнить нам жизнь. Они хотят делать более 1000 пусков за раз. Я изучал спутниковые снимки Керченского аэропорта – там также идет развитие. Основное направление – это увеличение количества пусковых площадок", – отметил Храпчинский.

Кроме того, эксперт отметил, что реактивные дроны открывают для врага возможность комбинированных ударов, во время которых крылатые ракеты будут частично заменяться беспилотниками с различными характеристиками.

"Это разные виды целей, которые по-разному перехватываются. Разные виды детекции – и разные типы перехвата. Поэтому нам нужно быть к этому готовыми", – продолжил он.

Специалист также подчеркнул, что потенциальным местом для запуска дронов может стать любой ровный участок с дорогой, длина которой составляет два километра. Он отметил, что россияне могут запускать "Шахеды" как с пикапов, так и со стационарных пунктов. Поэтому, кроме воздушной борьбы, надо фокусироваться и на центрах комплектации.

Храпчинский пояснил, что дроны программируют уже на последнем этапе – непосредственно на складах. По его словам, такие склады есть и в Приморско-Ахтарске.

Резюмируя, эксперт добавил, что Украине нужно менять логику противодействия вражеским дронами, а не только реагировать на запуски.

"Мы снова пасем задних. Мы предлагаем противодействие на уже сделанное врагом решение. А надо иметь ответ на то, что он еще только предложит. Мы почему-то хотим перехватить "Шахед", а надо сделать логику его использования неэффективной", – констатировал Анатолий Храпчинский.

Атаки дронами по Украине: другие заявления

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупационные войска "засыпают" прифронтовые города ударными дронами. Противник в несколько раз увеличил количество ударов по Краматорску и Славянску.

В свою очередь, специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил, что враг может запустить по морской инфраструктуре Украины одновременно до 400 морских дронов. Целями могут быть порты, вышки и корабли.

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