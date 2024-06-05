Есть молодые ребята, которые могут не справиться, и, к сожалению, покидают наше подразделение, отметил воин.

Продолжается война в Украине. Бывший работник банковской сферы Дмитрий Балабуха встретил полномасштабное вторжение за решеткой исправительной колонии на Черниговщине, он вернулся на фронт из-за решетки и стал командиром танковой роты 32-й бригады ВСУ. Мужчина, который сейчас переходит на другую должность в штурмовой роте, которую формируют из людей, отбывающих наказание, говорит, что главное в танке - это экипаж.

"Есть такая шутка. Танкисты тоже часто так шутят. Но если серьезно, главное - это экипаж. Я бы сказал, что 90% выполнения задачи зависит от него. Бывает, утром выпускаем три танка, и каждый из экипажей выполняет одно и то же боевое задание по-разному. Одни его плюс-минус не выполняют, вторые выполняют, а третьи выполняют его просто лучше всего", - рассказал в интервью "УП" 34-летний Балабуха.

Он признал, что уже переживал потерю членов экипажа, это, обычно механики-водители. "Но, слава Богу, в моей роте процент потерь наименьший за год, если говорить о нашем батальоне", - говорит военный. По его словам, чтобы влиться в экипаж каждому человеку нужно разное время. Это зависит от определенного военного, его способностей, умения учиться. Есть люди, которые приходят с какими-то знаниями и специальностью, но сразу в боях участвовать они не будут.

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"Структура управления у меня была построена так, что все новички, которые даже что-то умеют, выполняют сначала более тыловые задачи. Например, перегоняют танк из одного в другое место. Если есть новый мех-вод, он будет перегонять все танки, если нужно. Потом постепенно я его начинаю вводить в боевые действия. Сначала он выезжает на закрытую огневую позицию", - рассказывает Балабуха.

Он добавляет, если человек справляется, то его допускаю к более ответственным задачам. В частности, есть задачи, от выполнения которых зависит вся военная операция в целом. При этом нет понятия, какой для танкиста идеальный возраст, склад ума или образование.

"Люди абсолютно разные. Есть молодые ребята, которые могут не справиться, и, к сожалению, покидают наше подразделение. А есть люди в таком возрасте, что им, я бы сказал, уже пора быть дома, сидеть у домика, но они выполняют свои обязанности наилучшим образом. Все зависит от людей, от общего понимания нашей цели, а не от возраста, образования, интересов. Но скажу так: танк - это не для каждого. Его надо почувствовать. Должно быть какое-то призвание, внутреннее желание", - отмечает мужчина.

Танкисты - смелые люди, но, по словам Балабухи, это не исключает, даже опытные специалисты во время боевых выездов испытывают определенный страх. Потому что понятно, что с задания можно не вернуться: понимаешь, что "немного проедешь, и весь фронт будет на тебя охотиться".

"Только ты подъезжаешь к линии, не доезжаешь непосредственно полтора-два километра до "нуля", а тебя уже все "мочат" на подходах. Но когда ты садишься и запускаешь систему, мысли отключаются. Больше начинают работать руки. У тебя есть задача - выполняешь", - говорит танкист.

Он признает, что раньше у него почти не было личных страхов, но в последнее время он боится подорваться на мине. В частности, такое произошло во время штурмовых действий осенью в Купянском районе, где шли очень тяжелые бои. Тогда Балабуха в одну из операций ехал по знакомой уже дороге и буквально не доехал полтора километра до рубежа.

"И теперь почему-то постоянно волнуюсь, чтобы мои танки не подорвались. Даже когда меня там нет. Сегодня также есть такой страх, что эта война затянется очень надолго. Я с 25 лет не видел гражданской жизни: война, тюрьма, снова война. Смогу ли я банально завести семью, и пожить как нормальный человек, не в войне? Все больше думаю сейчас об этом", - констатирует танкист.

Продолжается война в Украине - важные новости, которые стоит знать

Танкист Дмитрий Балабуха сравнил танки Abrams, Leopard и украинский Т-64. По его словам, на некоторых рубежах выезжали на задания первыми отечественные танки, а после их боевой работы помогали Leopard 2А5 и 2А6. Боец говорит, что украинская техника не хуже себя показала, в некоторых случаях может даже и лучше.

Весомый плюс Leopard - он быстрее. С определенными задачами он справлялся лучше, потому что на скорости врывался на позиции, и так же быстро оставлял их. Если сравнить вооружение танков, то, как отметил боец, в украинских танках пушки большего калибра, мощнее - 120 мм, а в Abrams и Leopard 1 - 105 мм.

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