Захватчики надеются использовать устойчивое, но незначительное продвижение своих войск в этом секторе.

Российские оккупационные войска, вероятно, пойдут масштабное наступление в конце весны или летом. По мнению аналитиков, страна-агрессор может сосредоточить на западе Донецкой области.

Как сообщает Институт изучения войны, противник надеется использовать устойчивое, но незначительное продвижение своих войск в этом секторе. Украинские официальные лица недавно предупредили, что оккупанты накапливают личный состав вдоль Харьковско-Луганского направления, под Бахмутом, возле Авдеевки и на западе Запорожской области. Однако в ISW убеждены, что захватчики смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования.

Отмечается, что ВСУ, похоже, отбили батальонную механизированную атаку россиян вблизи Авдеевки 30 марта. Это впервые с начала кампании оккупантов по захвату города в конце октября 2023 года.

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"Российские войска, в том числе подразделения российского 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия, ЦВО), 30 марта бросили 36 танков и 12 БМП в высококомеханизированный штурм возле Тоненького. Геолокационные изображения, опубликованные 31 марта, показывают большое количество уничтоженной и поврежденной российской бронетехники и танков вдоль дороги к северо-западу от Тоненького (к западу от Авдеевки). Украинский военнослужащий заявил, что во время штурма украинские силы уничтожили 12 российских танков и восемь БМП, и отметил, что фронтовой удар не смог прорвать украинскую линию", - пишет ISW.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в марте Черноморский флот потерял российский сторожевой корабль "Сергей Котов", который спустили на воду только 2022 году. Повреждения получили большие десантные корабли "Константин Ольшанский", "Ямал" и "Азов", а также - разведывательный корабль "Иван Хурс".

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Николай Маломуж сообщал, что за Часов Яр Донецкой области продолжаются позиционные бои с перемещенными маневрами. Россияне не захватили его полностью.

С начала 2024 года оккупационная армия РФ смогла продвинуться в Украине почти на 100 квадратных километров. С начала своего наступления, которое стартовало в октябре 2023 года, они захватили уже 505 квадратных километров украинской земли.

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