По мнению военного, вряд ли можно сказать, что у западных танков какая-то "суперброня".

В некоторых случаях украинские отечественные танки даже лучше западных, рассказал танкист Дмитрий Балабуха в интервью УП.

"На некоторых рубежах мы выезжали первыми, и после нашей боевой работы нам помогали Leopard 2А5 и 2А6. Могу сказать, наша техника не хуже себя показала, в некоторых случаях может даже и лучше. Весомый плюс Leopard - он быстрее. С определенными задачами он справлялся банально лучше, потому что на скорости врывался на позиции, и так же быстро покидал их", - отметил боец.

По словам Балабухи, вряд ли можно сказать, что у западных танков какая-то суперброня:

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"Мы оснащены динамической защитой 4С20 ("Контакт" - УП). Она, в принципе, спасает нас от всех видов кумулятивных снарядов. У меня есть экипажи, которые выдерживали по три попадания ПТУРа (противотанковая управляемая ракета), и танк возвращался своим ходом. Поэтому я бы не сказал, что у нас защита хуже. Я видел, как Abrams с одного попадания "Ланцета" терял боеспособность и, в принципе, выгорал".

Если же сравнить вооружение танков, то, как отметил боец, в украинских танках пушки большего калибра, мощнее - 120 мм, а у Abrams и Leopard 1 - 105 мм.

"Есть еще такой момент: на западном танке четыре человека, а не три. Там есть отдельный заряжающий (член экипажа), поэтому появляется дополнительный человеческий фактор. У нас везде есть заряжающие механизмы, процесс автоматизирован, не надо терять время. Я каждые восемь секунд могу стрелять", - поделился военный.

По словам Балабухи, его подразделение обеспечено танками Т-64БВ.

Танки Abrams на вооружении ВСУ - актуальное

Напомним, украинские экипажи, которые работают на поставленных США танках Abrams, рассказали о ряде недостатков бронетехники, что ставит под сомнение их полезность на фронтах войны.

Позже отставной генерал-лейтенант армии США Марк Хертлинг назвал "чушью" беспокойство о недостатках танков M1 Abrams.

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