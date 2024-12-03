Эксперты и пассажиры жалуются на общее ухудшение качества железнодорожных услуг в стране.

В последнее время все больше испанцев ежедневно делятся в социальных сетях своими неудачами и возмущениями по поводу хаотичной ситуации с поездами по всей стране.

Как пишет Euronews Travel, задержки, отмены, поломки, толпы на станциях, кражи оборудования, остановки в туннелях, отсутствие воды или электричества – уже стали нормой для пассажиров испанских поездов.

"Самая важная проблема, помимо отмен или задержек, заключается в том, что качество услуг, предлагаемых операторами, ухудшилось", – объясняет Хорхе Морера из Ассоциации по содействию общественному транспорту. – "На станциях существуют серьезные проблемы с пропускной способностью, а также наблюдается плохое управление сбоями, что теперь ежедневно сказывается на пассажирах, особенно на местных и региональных сетях".

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Согласно отчету компании, испанская национальная компания Renfe в прошлом году зафиксировала наибольшее количество задержек в своей истории – как на высокоскоростных составах AVE, так и на поездах средней дальности.

Renfe объснила такую ситуацию, в частности, растущим спросом на железнодорожные перевозки, многочисленными работами по улучшению железнодорожной сети и проблемами, связанными с конкурирующими компаниями.

Дело в том, что в Испании сложилась уникальная для Европы ситуация с поездами: высокоскоростные услуги там предоставляют сразу три разные железнодорожные компании. Renfe потеряла свою монополию в 2021 году, и с тех пор ее противопоставляют французской государственной железнодорожной компании Ouigo España и Iryo, частично принадлежащей итальянской Trenitalia. В ответ на эту возросшую конкуренцию Renfe запустила собственный бюджетный поезд Renfe Avlo.

"У нас больше поездов и более выгодные цены, что хорошо, но есть и другие вещи, которые плохо отражаются на пассажирах. Renfe изменила свою политику и сократила компенсацию за сбои. Это нехорошие новости для пассажиров", – поясняет Морера.

Так, Renfe больше не предлагает возврат полной стоимости билета за задержки на 30 минут. Вместо этого она компенсирует 50% за задержки на один час и 100% за задержки более 90 минут.

Снижение цен и открытие конкуренции привели к огромному росту трафика и пассажиров. Пассажиры поездов установили исторический рекорд в Испании в прошлом году, превысив 665,2 миллиона человек, что на 20% больше, чем в 2019 году, согласно данным Испанского национального института статистики (INE).

"Я думаю, ключевое слово – болезнь роста. Количество поездов, курсирующих по сети, и количество пассажиров резко возросли. Но система все еще испытывает некоторые трудности с адаптацией к этому. Проблемы, в некотором смысле, являются последствиями успеха", – пояснил Хуан Монтеро, профессор административного права и экономического регулирования Национального университета дистанционного образования (UNED) в Мадриде.

В то же время он добавляет, что ситуация в целом по Испании не такая плохая, если сравнивать с другими странами Европы.

"Это правда, что задержки в Испании становятся все больше, но это больше касается определенного периода. А если сравнивать с другими странами ЕС, то их гораздо меньше. Во Франции, например, это не событие, а константа", – отмечает Монтеро.

Столкнувшись с возросшим трафиком и отсутствием инвестиций во время финансового кризиса, в железнодорожной сети реализуется несколько проектов, в том числе с целью удвоить пропускную способность высокоскоростной железной дороги. Впрочем, на их реаилизацию уйдет несколько лет, как минимум.

Как сообщал УНИАН, ранее путешественница рассказала, как дешево и комфортно путешествовать по Испании на автобусе.

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