Автобусы в Испании могут довезти туристов в те дикие места, куда не ходят поезда.

Испания ежегодно привлекает миллионы туристов своей самобытной культурой, ландшафтами и кулинарными традициями, а ее обширная автобусная сеть помогает им исследовать все это.

Американская тревел-журналистка Джейми Дитаранто, которая какое-то время прожила в испанской Барселоне, в своем блоге на Lonely Planet дала туристам несколько полезных советов, как лучше всего путешествовать по Испании на автобусе.

"Скоростные поезда довольно хорошо соединяют страну, сходясь в ее столице Мадриде, но они не могут доставить вас куда угодно. По дикой сельской местности проще всего передвигаться на машине. Однако, если у вас ограниченный бюджет, вы путешествуете в одиночку или стремитесь к более экологичным путешествиям, автобус – это лучший вариант, и в Испании он может доставить вас довольно далеко", – говорит Джейми.

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Доступность

Поскольку большая часть населения страны проживает в крупных городских центрах, популярные направления хорошо связаны, и между такими крупными городами, как Мадрид, Валенсия и Барселона, есть частые отправления. Только около двух третей жителей Испании имеют водительские права, поэтому, как правило, существует множество альтернативных способов добраться до небольших городов и даже очень сельских регионов, поясняет автор материала.

Стоимость и бронирование

Джейми предупреждает, что поездка на автобусе в Испании обходится далеко не всегда дешево, особенно если она длится более четырех часов, но иногда это единственный вариант, если в месте назначения нет железнодорожной линии или аэропорта.

"Вы найдете лучшие тарифы на маршруты с интенсивным движением. Например, вы можете добраться из Барселоны в Валенсию за 20 евро с ALSA. В большинстве случаев эти маршруты также связаны железнодорожными сообщениями, которые обычно выгоднее за более короткое время в пути", – советует она.

При этом она отмечает, что большинство компаний позволяют туристам бронировать билеты заранее, но только некоторые маршруты предлагают выбор места. Могут быть редкие случаи, когда невозможно купить билеты заранее, особенно в небольшой автобусной компании. В таком случае пассажирам стоит приехать пораньше на станцию и заплатить при посадке. Водители автобусов обычно принимают кредитные карты, но всегда хорошо иметь наличные на всякий случай.

Джейми советует бронировать места заранее, особенно на популярные направления, потому что при посадке свободных мест уже может не быть.

Скидки и предложения

"Билеты со скидкой обычно, но не всегда, доступны для пожилых людей и молодых людей (до 25 лет), а также детей и младенцев. При поиске билетов вы можете искать скидки или бонусы (bonuss), которые иногда могут сэкономить вам до 50% на определенных маршрутах. Если вы планируете ездить по одной и той же линии несколько раз, некоторые компании, такие как ALSA, предлагают билет "bono gratuito" всего за 35 евро. Этот специальный бонус позволяет совершать неограниченные поездки на автобусе в течение определенного периода времени, но только по одному маршруту", – делится опытом путешественница.

Заполняемость автобусов и типы маршрутов

Джейми говорит, что в час пик с 8:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 автобусы в крупных городах обычно переполнены. Кроме того, по ее опыту проживания в Барселоне, автобусы, как правило, более заполнены по выходным с раннего вечера до ночи, особенно на маршрутах, которые идут к пляжу или проходят через центр города.

Для регионального транспорта частота обслуживания обычно увеличивается в периоды высокого спроса, такие как выходные и праздники, включая Semana Santa (неделя перед Пасхой, когда большинство испанцев отдыхают). Во время праздников может быть больше отправлений, но турстам все равно следует бронировать билеты и жилье заранее. Выходные также могут быть загружены в зависимости от сезона и пункта назначения, поясняет она.

Выбор автобусной компании

"Находясь в билетной кассе оживленного испанского автовокзала, вы увидите, что есть десятки различных автобусных компаний, таких как ALSA, крупнейший междугородний оператор в Испании, а также общеевропейские линии, такие как FlixBus и BlaBlaBus, которые могут довезти вас до Парижа, Берлина и Милана. Более мелкие компании работают на региональном уровне, такие как Moventis, которая работает в Каталонии, и MonBus и Avanza, которые работают в нескольких регионах, включая Галисию и Андалусию", – рассказывает путешественница.

По ее словам, в Испании обычно одна компания доминирует над определенным регионом. Например, в Каталонии стоит проверить ALSA для сообщений с Пиренеями и Moventis для поездок по Коста-Браве. При таком разнообразии лучший способ узнать, какой автобус выбрать, – это проверить сайт планирования путешествий, такой как Rome2Rio или BusBud, и указать пункт отправления и назначения.

"Однако эти веб-сайты часто не содержат информацию о сезонных автобусных маршрутах, которые обслуживают туризм в высокий сезон. Как я обнаружила в Каталонии, они могут кардинально изменить ситуацию, когда дело доходит до планирования путешествий, с такими услугами, как Rumbus, который перевозит посетителей к начальным точкам в природном парке Ла-Гарроча, и Julivia Bus, который ездит в небольшие прибрежные деревни недалеко от Палафружеля. По этой причине всегда стоит проверять местные туристические источники, чтобы узнать, предлагают ли они что-то похожее", – добавила Джейми.

Особенности обслуживания

Общественные автобусы в Испании различаются в зависимости от города, и, хотя надежность разная, они, как правило, довольно чистые и безопасные. Междугородние и региональные автобусные перевозки могут включать туалет, Wi-Fi и розетки на борту, но не всегда. Качество также зависит от компании. По личному опыту автора блога, ALSA является наиболее комфортной.

"Обычно есть бесплатная норма провоза багажа, но с вас может взиматься дополнительная плата, если у вас больше одной сумки весом более 20 кг. Велосипеды перевозятся бесплатно на определенных маршрутах, а домашние животные иногда допускаются за дополнительную плату, но они должны соответствовать требованиям вакцинации и другим нормам, определенным каждой компанией. Животные-поводыри обычно перевозятся бесплатно", – добавила она.

Удобства

В крупных городах обычно есть небольшие кафе или несколько магазинов на автобусной станции, но это необычно для небольших городков, где может быть всего несколько автобусов в день.

"Если вам повезет, там будет торговый автомат и туалет, но если нет, вам, возможно, придется прогуляться до ближайшего кафе. Всегда берите с собой дополнительную еду и воду на случай, если магазины будут закрыты во время вашего трансфера. Приходите как минимум за 15 минут до отправления автобуса, чтобы у вас было время убедиться, что вы в нужном месте", – советует автор материала.

Инклюзивность

"По всей Испании автономная мобильность является приоритетом, и хотя она может различаться в зависимости от города и автобусных линий, большинство услуг доступны для пассажиров с ограниченными возможностями. Городские автобусы в Мадриде и Барселоне имеют специальные зоны для инвалидных колясок, а региональные автобусы часто оборудованы для размещения инвалидных колясок, даже включая скидки на проезд для сопровождающих. Однако это случай "обычно", а не "всегда", поэтому все равно настоятельно рекомендуется заранее изучить информацию о поставщике услуг, чтобы подтвердить это", – говорит Джейми.

Живописные маршруты

Большую часть времени автобусные поездки в Испании являются удобным вариантом, но иногда это также отличный способ расслабиться и насладиться пейзажем, говорит Джейми.

При этом она советует обратить внимание на такие маршруты:

Пальма – Порт-де-Сольер

Севилья – Ронда

Сантьяго-де-Компостела – Фистерра

Сантандер – Фуэнте-Де

Как сообщал УНИАН, ранее новозеландец Джеймс Блик, проживающий в испанском Мадриде, назвал 10 негласных правил, которые туристы постоянно нарушают в Испании (чем еще больше раздражают местных жителей).

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