Половина запланированных высокоскоростных экспрессов и междугородних сообщений будет отменена.

Тысячи железнодорожных диспетчеров, работающих в SNCF (Французская железная дорога), будут бастовать на выходных из-за несогласия с уровнем оплаты труда. Это вызовет неудобства для миллионов пассажиров.

Ожидается, что половина запланированных высокоскоростных экспрессов TGV и междугородних сообщений будет отменена. На более медленные поезда лоукост-бренда Ouigo, а также местные и региональные сообщения протест не будет влиять, пишет Independent.

Забастовки запланированы с 20:00 четверга, 15 февраля, до 8:00 понедельника, 19 февраля. В SNCF предупредили пассажиров дальнего следования, что движение поездов будет серьезно нарушено. Граждан просят по возможности отложить поездку.

Видео дня

Отмечается, что обычно скоростные экспрессы TGV перевозят более 2 миллионов пассажиров в день. Количество бронирований на выходные, совпадающих с пиком поезок для многих французских семей, вероятно, будет еще больше.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь раскритиковал план забастовки, заявив, что "работать – это обязанность". Он также сказал журналистам, что забастовки на железных дорогах в праздничные дни становятся "своего рода привычкой".

Транспортные проблемы

В пятницу, 16 февраля, "Укрзализныця" предупредила, что в связи с повреждением контактной сети в Польше, украинские поезда до и из Перемышля могут иметь задержки и изменения в расписании.

Одновременно движение поездов в Испании в феврале парализуют сразу несколько забастовок. Сотрудники государственного оператора Испании Renfe уже предупредили, что в течение этого месяца они проведут забастовки в разных точках страны. Это приведет к многочисленным отменам и задержкам рейсов.

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