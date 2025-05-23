Немалый процент описанных забавных ошибок туристов был связан именно с трудностями перевода.

Все путешественники мечтают, чтобы их следующая поездка прошла "как по маслу". Однако, это случается далеко не всегда – и хорошо, если об этой оплошности не придется жалеть всю оставшуюся жизнь.

Пользователи платформы Reddit рассказали о самых забавных прокалах, которые они допустили в путешествиях.

В частности, автор обсуждения с ником YourBetsAreOff рассказал, что вовремя своей недавней поездки в Китай и Японию постоянно допускал досадную языковую ошибку, о чем он узнал тогда, когда уже біло поздно.

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"Все время, пока я был в Китае, я продолжал говорить "xie xie ma", думая, что "ma" в конце добавляет дополнительную вежливость... Знаете, пытаясь звучать уважительно и тепло. Но нет. Оказывается, "ma" используется в китайском языке для превращения утверждений в вопросы "да/нет". Так что я в основном ходил и говорил "спасибо, я полагаю?" или "спасибо… или нет?" всем, от персонала ресторана до водителей такси. Думал, что я очень вежливый, но я просто всех сбил с толку своими странными пассивно-агрессивными "спасибо". Конечно, никто ничего не сказал. Они просто вежливо улыбались. Наверное, решили, что я просто заблудившийся иностранец, старающийся изо всех сил... что… верно. В любом случае, учитесь на моей ошибке, это просто "xie xie". Никакого "ma" не нужно, если вы на самом деле не задаете вопрос", – рассказал горе-турист.

Другие пользователи также принялись делиться своими курьезніми туристическими ошибками.

Так, пользователь DryDependent6854 рассказал, что 12 лет назад он оказался заперт в ботаническом саду в японской Осаке, поскольку нигде не было таблички с указанием времени закрытия на английском языке. Забор при этом был настолько высокий, а замки настолько крепкие, что выбраться самостоятельно он не мог. В итоге, ему чудом удалось разыскать удивленных охранников, с которыми он мог общаться только жестами, – они выпустили бедолагу, так что ему не пришлось сидеть посреди деревьев до утра.

В целом, немалый процент описанных забавных ошибок туристов был связан именно с трудностями перевода. Однако один из наиболее нелепых курьезов произошел с туристом с ником Glittering_Bid1112, который, путешествуя по Индонезии, все время говорил людям, что увидит их после смерти: вместо "sampai nanti" (увидимся позже) он ошибочко употреблял "sampai mati" (до самой смерти).

Тем временем, туристка с ником jdorn76 рассказала о курьезном случае, который произошел с ней несколько лет в Риме. Они с мужем пошли на экскурсию в знаменитую Сикстинскую капеллу в Ватикане. На ней был большой рюкзак, и на одном из неудобных участков он потянул ее назад, так что женщина упала на спину, распластавшись на полу и повалив еще нескольких туристов. Когда же к ней подошел охранник и предложил помочь подняться, она попросила дать ей еще 30 секунд, чтобы рассмотреть роспись на потолке – оказалось, что это был наилучший ракурс для просмотра. Все вокруг смеялись, включая охранника.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики опубликовали список самых странных предметов, которые у путешественников изымали в аэропортах – от живого удава до бензопилы.

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