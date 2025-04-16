Люди получили от популярных локаций совсем не то, чего ожидали.

Иногда посещение туристических мест, о которых мы слышали много восторженных отзывов, может закончиться разочарованием. Кроме того, некоторые "развлечения" способны действительно травмировать человека.

Пользователи известного американского сайта Reddit поделились воспоминаниями об отпусках, о которых "будут жалеть до самой смерти". Значительная часть историй, которые публикует Daily Mail, касается зоотуризма. Один из комментаторов рассказал, как посетил популярный среди туристов "Священный лес обезьян" на Бали:

"Я как-то согласился включить в свой маршрут заповедник, хотя смертельно боюсь обезьян и их склонности к агрессии. Я все время волновался и боялся, что они могут наброситься на меня".

Другой пользователь сайта вспомнил о поездке в "Тигровый монастырь" в Таиланде, которая состоялась еще 20 лет назад. Он был шокирован состоянием диких животных и заподозрил, что их "накачали наркотиками".

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"Я знаю, что храм отрицает любые обвинения в отравлении животных, но то, как эти тигры спали, когда с ними взаимодействовали, и позировали для фотографий, было неестественно", - написал он.

Отдельное внимание уделили катанию на слонах - люди рассказывали, что чувствовали себя виноватыми перед этими животными, поэтому решили больше никогда не заниматься зоотуризмом.

Другой турист рассказал о своем печальном опыте посещения японского кафе, в котором живет капибара. "Бедное животное было совершенно не заинтересовано в орде людей и котов, окружавших его. Его никогда не выносили из маленького кафе и не вынесут до конца его жизни", - добавил он.

Также в ветке обсуждали другие популярные среди туристов места. Один из путешественников остался недоволен визитом на Таймс-Сквер в новогоднюю ночь:

"Пришлось прийти туда в полдень, чтобы занять хорошее место, и просто простоять там целый день. Через несколько часов ты едва можешь двигаться, не говоря уже о том, чтобы сходить в туалет или купить еду".

Отдельная порция критики досталась и круизам на лайнере. Два человека пожаловались, что их уговорили на такой отдых партнеры. Первый говорит, что постоянно чувствовал себя как в ловушке в торговом центре, а другой - жалуется на навязчивые продажи на борту.

Другие истории туристов

Ранее пользователи сети делились интересными ритуалами, которые сформировались у них во время путешествий. В некоторых из этих историй вы можете узнать себя, а некоторые - использовать в новом путешествии.

А американские туристы Линдси Грейнджер и Колин Бойд, которые путешествуют с маленьким ребенком, поделились своими правилами и секретами, позволяющими им путешествовать без проблем.

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