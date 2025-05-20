Среди них есть как курьезные, так и откровенно шокирующие вещи.

Компания Bounce.com, специализирующаяся на временном хранении багажа, обнародовала список самых странных вещей, которые были изъяты у британцев во время контроля в аэропортах.

Как пишет The Independent, для создания списка они проанализировали туристические новости, аэропортовые форумы и ветки Reddit. Основатель компании Коди Кэнди советует путешественникам всегда проверять требования аэропортов, чтобы не столкнуться с одной из следующих ситуаций:

в аэропорту Лидс Брэдфорд нашли чемодан, который был набит пирожками со свининой;

в Станстеде сотрудники службы безопасности обнаружили банку с конфетами, в которой плавала пара живых золотых рыбок;

в Ист-Мидлендс пассажир упаковал в ручную кладь бензопилу;

в Хитроу изъяли снежный шар, поскольку жидкость в нем превышала лимит для ручной клади;

в Лондон-Сити через контроль безопасности хотели пронести 680-граммовую банку маринованных корнишонов в уксусе.

Кроме того, в статье упоминаются и диковинки, которые изъяли у туристов сотрудники американской службы безопасности. Среди них - удав, опарыши и старинные пушечные ядра.

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Другие интересные списки

Как сообщал УНИАН, в начале года Укрзализныця рассказала о необычных вещах, которые украинцы оставляли в их поездах. Кроме того, кто-то из пассажиров даже умудрился забыть в вагоне своего кота.

А Hotels.com публиковал свой перечень забытых вещей в отелях. Среди привычных зарядных устройств и косметики оказались автомобильная шина, строительные трубы и другие предметы.

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