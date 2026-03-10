Цены взлетят на 40%: пользователей предупредили о резком подорожании ноутбуков

По данным исследователей рынка, на отрасль одновременно давят слабый спрос и подорожание ключевых компонентов.

Мировой рынок ноутбуков может столкнуться с заметным ростом цен в 2026 году. Как отмечают аналитики TrendForce, на отрасль одновременно давят два фактора – слабый спрос и подорожание ключевых комплектующих. В первую очередь речь идет об ОЗУ и процессорах, которые занимают значительную долю себестоимости устройств.

По оценкам экспертов, если производители захотят сохранить текущую маржу, розничная цена массового ноутбука с первоначальной стоимостью около $900 может вырасти почти на 40%.

TrendForce отмечает, что с начала 2026 года поставки DRAM и NAND Flash для ноутбуков заметно сократились. На фоне ограниченного предложения цены на память выросли, а дефицит некоторых компонентов стал более ощутимым. Это создает дополнительную неопределенность для производителей ноутбуков при планировании закупок.

Дополнительное давление создают и процессоры. Intel уже повысила цены на некоторые бюджетные и старые модели мобильных CPU более чем на 15%, а во втором квартале 2026 ожидается дальнейшее подорожание для массовых и более производительных платформ.

Если одновременно вырастут цены на память и процессоры, их совокупная доля в себестоимости ноутбука может увеличиться примерно с 45% до 58%. В таком случае конечная стоимость устройств для покупателей может подняться почти на 40%.

По мнению аналитиков, текущая динамика движения рынка сейчас указывает на то, что ноутбуки в течение года вырастут в цене на десятки процентов. При этом крупнейшие производители благодаря долгосрочным контрактам и большим объемам закупок смогут частично сгладить рост цен, а вот небольшие бренды пострадают сильнее всего.

Аналитики прогнозируют неблагоприятные изменения в 2026 году и на рынке смартфонов. Производители вынуждены повышать стоимость новых моделей из-за подорожания ключевых компонентов. Накануне Xiaomi призвала готовиться к подорожанию их смартфонов.

УНИАН рассказывал, что комплект оперативной памяти на 64 ГБ уже стоит как новый MacBook Air. Причем еще в октябре этот набор вовсе продавался в три раза дешевле.

