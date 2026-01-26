Выход PS6 задержится 'сильнее, чем ожидалось': Sony продлит жизненный цикл PS5

Если раньше считалось, что PlayStation 6 может выйти в 2027–2028 годах, то теперь эта дата выглядит все менее вероятной.

Нарастающий кризис на рынке памяти и проблемы с цепочкой поставок могут привести к тому, что Sony продлит жизненный цикл PS5, а выход следующего поколения PlayStation 6 задержится "сильнее, чем ожидалось".

По новым данным аналитиков, если раньше прогнозы указывали на середину десятилетия, то теперь запуск PS6 смещается к 2028–2029 годам. В условиях, когда оперативка и SSD существенно подорожали, у Sony вряд ли получится выпустить новую игровую консоль по приемлемой для массового покупателя цене, поэтому есть смысл выждать более благоприятный момент.

Финансовые показатели игрового подразделения Sony тоже играют свою роль. Продажи PlayStation 5 остаются стабильными спустя 5 лет с момента выхода, а спрос на игры для консоли по-прежнему очень высок. В подобных условиях японскому техногиганту нет особой необходимости спешить с запуском нового поколения и рисковать устоявшейся экосистемой.

Кроме того, в индустрии часто высказывается мнение, что текущее поколение консолей еще не раскрыло себя в полной мере. На PlayStation 5 до сих пор не вышли самые ожидаемые проекты, которые традиционно определяют эпоху, включая GTA 6, Intergalactic: The Heretic Prophet и The Witcher 4. Эти релизы могут продлить актуальность PS5 вплоть до 2030 года, считают в Sony.

Что касается технического аспекта будущей консоли, Sony уже раскрыла ряд новых технологий, которые лягут в основу Playstation 6, включая улучшенные ядра обработки графики, выделенные нейронные массивы и системы сжатия данных. Компания также работает с AMD над специализированным чипом с поддержкой ИИ, который должен повысить производительность следующей консоли по сравнению с текущими моделями.

Ранее появилась информация, что видеокарты нового поколения Nvidia и AMD могут задержаться до 2028 года из-за кризиса на рынке памяти. Кроме того, Nvidia может и вовсе отменить серию RTX 50 SUPER из-за нехватки памяти GDDR7 на 3 ГБ.

В 2026 году в продажу должна поступить игровая консоль Steam Machine от Valve. Некоторые зарубежные магазины уже начали добавлять устройство в свои каталоги, причем вместе с ценами – и они сильно выше ожидаемых,

