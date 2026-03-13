Раскол в стане Трампа: глава Пентагона встал на защиту Венса, который против войны в Иране

Хегсет назвал вице-президента "ключевой фигурой" в команде

Министр обороны США Пит Хегсет выступил в защиту вице-президента Джей Ди Венса после сообщений в СМИ о возможных разногласиях между ним и президентом Дональдом Трампом относительно американской операции в Иране, пишет The Hill.

В частности, во время брифинга в Пентагоне Хегсет заявил, что Венс является "незаменимым голосом" в администрации.

"Он невероятный член этой команды и один из ее лидеров наряду с президентом и государственным секретарем", – сказал глава оборонного ведомства.

По словам Хегсета, команда администрации работает слаженно и предлагает президенту различные варианты решений. Он подчеркнул, что вице-президент ежедневно играет важную роль в этом процессе.

Сообщения о скептицизме Венса

В СМИ появлялись сообщения, что Венс, который давно выступал против длительного вовлечения США в иностранные конфликты, якобы скептически отнесся к идее операции в Иране.

Сам Трамп в понедельник заявил, что в начале конфликта Венс был "возможно, немного менее энтузиастично настроен", однако подчеркнул, что между ними нет серьезных разногласий.

Президент отметил, что их взгляды изначально могли несколько отличаться в философском плане, но в целом они "очень хорошо ладят" в этом вопросе.

Позиция Венса по поводу конфликта с Ираном

На прошлой неделе в интервью Fox News Венс отверг предположение, что удары по Ирану могут привести к затяжной войне. По его словам, Трамп не позволит США втянуться в многолетний конфликт без четкой цели. Венс подчеркнул, что главная цель Вашингтона – не допустить появления ядерного оружия у Ирана и добиться долгосрочных гарантий того, что Тегеран не возобновит свою ядерную программу.

По его мнению, именно четко определенная цель позволит избежать сценариев длительных войн, подобных кампаниям США в Ираке и Афганистане.

Ранее Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации Трампа сообщало, что вице-президент США Джей Ди Венс скептически отнесся к удару по Ирану накануне решения президента Дональда Трампа начать войну. Говорилось, что Венс "скептически настроен", "беспокоится об успехе" и "просто выступает" против этой войны. Говорилось, что скептицизм Венса в отношении военного участия США сформировался во время службы в морской пехоте в Ираке.

