США провели испытания новой версии ракеты PrSM: аналитики отметили интересный нюанс

Компания Lockheed Martin сообщила о проведении первого летного испытания баллистической ракеты Precision Strike Missile (PrSM) Increment 2. Ракета пролетела расстояние в 350 км и выполнила ряд поставленных задач.

Как пишет Defense Express, во время летных испытаний PrSM Increment 2 была продемонстрирована новая многорежимная система наведения. С ее помощью ракета может поражать цели, находящиеся в движении.

"PrSM Increment 2 добавляет возможности нанесения ударов по морю к базовой задаче поражения наземных целей, расширяя ее роль в совместных многодоменных операциях", - говорится в заявлении Lockheed Martin.

Видео дня

В издании напомнили, что PrSM может запускаться с ракетных систем HIMARS и M270A2, которые могут нести две и четыре ракеты соответственно. Она создана на замену баллистической ракеты ATACMS.

Также аналитики отметили, что всего разрабатывается пять модификаций баллистических ракет PrSM. В частности, PrSM Increment 1 - это базовый вариант с дальностью 500 км и без многорежимной системы наведения. PrSM Increment 2, как ожидается, получит увеличенную до 1000 км дальность и более высокую скорость по сравнению с базовым вариантом.

PrSM Increment 3, вероятно, получит экспериментальные боевые части, включая дополнительные боеприпасы с дронами Raytheon Coyote или мини-бомбами Orbital ATK Hatchet. Четвертая модификация, PrSM Increment 4, является аэробаллистической ракетой с прямоточным двигателем и дальностью 800 км.

В издании добавили, что PrSM Increment 5 будет разрабатываться специально для беспилотных пусковых установок. Предполагается, что ракета получит большие размеры, а также, соответственно, лучшие характеристики.

США протестировали ракету PrSM в боевых условиях - что известно

Ранее TMZ писало, что американские военные применили новые баллистические ракеты Precision Strike Missile (PrSM) в рамках текущих операций против Ирана. По данным издания, это было, вероятно, первое боевое применение данной ракеты.

Издание отметило, что Центральное командование США (CENTCOM) опубликовало видео-монтаж из фотографий, документирующих "первые 24 часа операции Epic Fury". В этом монтаже есть изображение, на котором четко виден запуск PrSM с колесной пусковой установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

