На каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году: статистика Steam

Все больше геймеров переходят на видеокарты 50-ой серии GeForce.

В магазине Steam обновилась статистика по "железу" пользователей. Компания Valve регулярно проводит опросы, чтобы понять, какие комплектующие для ПК наиболее популярны среди геймеров.

В категории видеокарт впервые за долгое время произошла серьезная смена лидера – GeForce RTX 5070 опередила RTX 4060 и вышла на первую строчку. Доля ускорителей составляет 9,12% и 7,23% соответственно. Бюджетная RTX 5060 замыкает топ-3 с долей 6,51%.

Другие видеокарты линейки RTX 5000 также заметно выросли в популярности, включая RTX 5060 Ti, несмотря на активный рост цен. Также отмечается, что в топ-15 впервые за долгое время нет ни одной видеокарты из линейки GTX 1000.

За последние несколько месяцев произошло еще одно интересное событие, которое явно отражает текущее состояние рынка. 32 ГБ ОЗУ теперь самая популярная конфигурация памяти (56,9%), в то время как доля ПК с 16 ГБ ОЗУ снизился с 40% до 27,4%.

Также отмечено падение популярности Windows 11 – ее доля внезапно снизилась на более чем на 10%. В свою очередь Windows 10 прибавила аудиторию (более чем на 12%).

Другая статистика:

Самые популярные процессоры – Intel (56%), AMD (43%);

Самое популярное количество ядер ЦП – 6 ядер (30,44%), 8 ядер (28,21%);

Самые популярные объемы видеопамяти – 8 ГБ (29,37%), 16 ГБ (18,26%);

Самые популярные разрешения экрана – 1920x1080 (45,04%), 2560x1440 (38,64%);

Самые популярные версии Windows – Windows 11 (56,28%), Windows 10 (40,25%).

Самые популярные VR-гарнитуры – Quest 3 (28,55%), Oculus Quest 2 (23,15%).

