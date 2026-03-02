На каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году: статистика Steam

В магазине Steam обновилась статистика по "железу" пользователей. Компания Valve регулярно проводит опросы, чтобы понять, какие комплектующие для ПК наиболее популярны среди геймеров.

В категории видеокарт впервые за долгое время произошла серьезная смена лидера – GeForce RTX 5070 опередила RTX 4060 и вышла на первую строчку. Доля ускорителей составляет 9,12% и 7,23% соответственно. Бюджетная RTX 5060 замыкает топ-3 с долей 6,51%. 

Другие видеокарты линейки RTX 5000 также заметно выросли в популярности, включая RTX 5060 Ti, несмотря на активный рост цен. Также отмечается, что в топ-15 впервые за долгое время нет ни одной видеокарты из линейки GTX 1000.

Видео дня

На каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году: статистика Steam

За последние несколько месяцев произошло еще одно интересное событие, которое явно отражает текущее состояние рынка. 32 ГБ ОЗУ теперь самая популярная конфигурация памяти (56,9%), в то время как доля ПК с 16 ГБ ОЗУ снизился с 40% до 27,4%.

Также отмечено падение популярности Windows 11 – ее доля внезапно снизилась на более чем на 10%. В свою очередь Windows 10 прибавила аудиторию (более чем на 12%). 

Другая статистика:

  • Самые популярные процессоры – Intel (56%), AMD (43%);

  • Самое популярное количество ядер ЦП – 6 ядер (30,44%), 8 ядер (28,21%);

  • Самые популярные объемы видеопамяти – 8 ГБ (29,37%), 16 ГБ (18,26%);
  • Самые популярные разрешения экрана – 1920x1080 (45,04%), 2560x1440 (38,64%);
  • Самые популярные версии Windows – Windows 11 (56,28%), Windows 10 (40,25%).
  • Самые популярные VR-гарнитуры – Quest 3 (28,55%), Oculus Quest 2 (23,15%).

Еще больше свежей статистики можно найти по ссылке

На каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году: статистика Steam

Ранее эксперты назвали 5 старых видеокарт, которые все еще топ в 2026 году. Все они подходят для 1080p-гейминга, а некоторые способны справляться с 1440p в отдельных играх.

УНИАН уже писал, что из-за продолжающегося дефицита памяти Nvidia впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты, Sony задерживает выход PS6 до 2029 года, а дешевые SSD могут уйти в прошлое.

Вас также могут заинтересовать новости: