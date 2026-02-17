Valve признала дефицит Steam Deck: купить консоль теперь станет сложнее

Компания также напомнила, что больше не производит LCD-модель с накопителем на 256 ГБ.

Valve признала, что из-за кризиса с памятью и накопителями доступность Steam Deck "серьезно пострадала". Консоль может временами полностью исчезать из продажи в некоторых регионах, пишет The Verge.

Ранее в феврале СМИ обратили внимание, что Steam Deck с OLED-экраном неожиданно исчезла из официальных каналов продаж. Журналисты предполагали, что Valve испытывает трудности с поставками устройств из-за непростой ситуацией на рынке памяти. Теперь компания подтвердила это официально.

В The Verge отмечают, что портативного ПК нет в наличии в США, Канаде и ряде стран Азии уже больше недели.

Одновременно компания напомнила о судьбе Steam Deck LCD с накопителем на 256 ГБайт. Производство самой дешевой версии уже прекращено, и после распродажи оставшихся единиц она окончательно исчезнет из ассортимента.

Непростая ситуация на рынке памяти также влияет на другие аппаратные планы компании. Ранее Valve сообщила о переносе даты выхода игрового мини-ПК Steam Machine на более поздний срок. В компании объясняют это необходимостью пересмотра цен и логистики.

В свою очередь новый Steam Deck пока что даже не на горизонте. Valve не раз говорила, что откладывает второе поколение портативного ПК, ожидая по меньшей мере 50% "скачка" в производительности. Недавнее тестирование Digital Foundry показало, что Steam Deck уже не справляется с запуском современных ААА-игр.

В начале февраля Valve представила свежую статистику по оборудованию пользователей Steam за январь 2026 года. GeForce RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а чипсеты AMD становятся все популярнее.

