На АЗС снова переписали ценники: сколько сегодня стоит бензин, дизель и автогаз

Средняя стоимость дизельного топлива и автогаза выросла.

Средняя цена на бензин марки А-95 на украинских АЗС 13 марта не изменилась и составляет 69,14 грн/л, однако другие виды топлива продолжили дорожать. Как сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95", дизельное топливо подорожало на 54 копейки – до 74,91 грн/л, а автогаз прибавил 53 копейки – до 42,50 грн/л.

Таким образом, за неделю бензин марки A-95 подорожал на 12 копеек – с 69,02 грн/л до 69,14 грн/л. Дизельное топливо взлетело более чем на 3 грн/литр – с 71,6 грн/л до 74,91 грн/л, а автомобильный газ на заправках подорожал почти на 2 гривни – с 40,69 до 42,5 грн/л.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-й бензин 13 марта можно приобрести в сети АЗС "Днепронафта". Здесь его средняя цена составляет 65,99 грн/л. Дороже всего 95-й продают в сетях ОККО, WOG и Grand petrol – по 70,99 грн/л.

Видео дня

Цены на других АЗС:

UPG – 68,90 грн/л;

"Укрнафти" – 68,99 грн/л;

SOCAR – 69,99 грн/л;

KLO - 70,49 грн/л;

БРСМ-Нафта - 66,74 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Самые низкие цены на дизельное топливо на сегодняшний день предлагает АЗС "Днепронафта". Средняя стоимость литра дизеля на АЗС сети составляет 71,49 грн/л. Тогда как самая высокая средняя цена дизеля – в сети КЛО – 79,09 грн/л.

Ненамного отстают "зеленые" сети OKKO и WOG – 77,99 грн/л. Другая "зеленая" сеть – UPG – заправляет дизелем по 75,4 грн/л. На АЗС SOCAR литр дизельного топлива предлагают в среднем по 77,85 грн/л, а на государственной "Укрнафте" – по 72,99 грн/л. Немного дешевле можно заправиться дизельным топливом на БРСМ – Нафта – 71,94 грн/л.

Цены на автогаз

Сегодня автомобильный газ можно заправить по самой низкой цене в сети "Авантаж 7" – 39,45 грн/л, а дороже всего – на АЗС ОККО и WOG – по 44,99 грн/л и 44,98 грн/л соответственно.

Сеть UPG заправляет автогазом в среднем по 43,4 грн/л. Цена на SOCAR составляет 43,69 грн/л. При этом "Укрнафта" предлагает в последний рабочий день недели автогаз по 40,99 грн/л, а "БРСМ-Нафта" – по 40,36 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на бензин – последние новости

Из-за ситуации в Иране и фактической блокировки Ормузского пролива цены на нефть существенно выросли. Периодически "черное золото" торгуется выше 100 долларов за баррель.

Из-за роста мировых цен на нефть и проблем с поставками топлива цены на АЗС в Украине пошли вверх. В частности, 10 марта средняя стоимость дизельного топлива выросла на 1,32 грн/л до 72,92 грн/л.

На фоне роста цен на АЗС Антимонопольный комитет открыл дело по признакам антиконкурентных согласованных действий из-за роста розничных цен на нефтепродукты. Впрочем, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что цены на бензин в Украине коррелируют с мировыми.

Вас также могут заинтересовать новости: