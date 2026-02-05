Nvidia впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты в 2026 году

Кроме того, компания собирается урезать производство RTX 50xx и перенести следующее поколение игровых GPU.

Издание The Information со ссылкой на свои источники сообщило, что Nvidia в этом году не выпустит новые игровые GPU – это случится впервые за 30 лет. Компания решила направить дефицитную память на свои ускорители в дата-центрах.

Бум ИИ привел к тому, что Nvidia не станет выпускать ранее запланированные модели из сери RTX 5000 Super, несмотря на то, что их релиз был намечен на январь этого года. Их судьба до конца не ясна, но компания вполне может полностью отказаться от их релиза.

Единственная новинка, которую стоит ждать от Nvidia в этом году – ARM-чипы N1X/N1 для ПК и ноутбуки с акцентом на локальные ИИ-задачи,

Также сообщается, что Nvidia собирается урезать производство видеокарт RTX 50xx, что может привести к дефициту в рознице и росту цен на отдельные модели, в частности RTX 5090, RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти.

Еще одним следствием сложившейся ситуации является то, что премьера следующего поколения GPU – серии RTX 60 под кодовым именем "Rubin", также может задержаться. Изначально видеокарты планировали выпустить ближе к концу 2027 года, но теперь их релиз в лучшем случае состоится в 2028-м.

Меж тем СМИ сообщают, что видеокарты AMD подорожают уже второй раз с начала года. Первый этап подорожания прошел в январе и затронул модели Radeon RX 9000, увеличив цены примерно на 5–10%.

Согласно свежему опросу Steam, видеокарты Nvidia установлены у более 73% пользователей Steam, а доля AMD составляет всего 18%. Самой же популярной видеокартой является GeForce RTX 4060.

