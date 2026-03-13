Трамп допустил, что Путин помогает Ирану в войне, – Fox News

Путин может оказывать помощь Ирану на фоне войны на Ближнем Востоке аналогично действиям США в Украине.

Президент США Дональд Трамп, комментируя подозрения американской разведки о возможной роли России в конфликте, заявил, что Владимир Путин может оказывать помощь Ирану. По словам американского президента в интервью Fox News, Москва, вероятно, поддерживает Тегеран – так же, как США помогают Украине.

Ведущий Брайан Килмид спросил у Трампа, получает ли Иран помощь от Путина, на что Дональд Трамп ответил: "Думаю, он, возможно, немного им помогает, да, наверное, и он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине. И мы действительно помогаем, и он [Путин] это отметил, и Китай сказал бы то же самое. По сути, они поступают точно так же, как и мы, откровенно говоря".

Заявление прозвучало на фоне сообщений американских спецслужб о том, что Россия могла передавать Ирану информацию, которая помогает Тегерану отслеживать американские военные объекты в регионе – включая корабли и авиацию.

Видео дня

При этом в Москве официально отрицают, что передают Ирану разведывательную информацию о американских военных. Российские представители утверждают, что не делятся данными о расположении кораблей, самолетов или военных баз США в регионе.

Ранее Трамп также сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным, во время которого обсуждались сразу два конфликта – война в Украине и ситуация вокруг Ирана. По словам президента США, российский лидер заявил о готовности сыграть роль посредника и помочь урегулировать кризис на Ближнем Востоке.

Сотрудничество Ирана и России

Тема возможной российской помощи Ирану активно обсуждается на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В последние недели США и их союзники проводят масштабные военные операции против иранских объектов, а Тегеран отвечает атаками на военные базы и инфраструктуру в регионе.

Эксперты отмечают, что усиление сотрудничества между Москвой и Тегераном может иметь серьёзные последствия для глобальной безопасности. Россия и Иран уже укрепили стратегическое партнёрство в последние годы, включая военно-техническое сотрудничество и координацию в ряде международных вопросов.

На этом фоне заявления Трампа о возможной поддержке Ирана со стороны России могут ещё больше усилить напряжённость в отношениях между Москвой и Вашингтоном, которые и без того остаются крайне напряжёнными из-за войны в Украине и противостояния на Ближнем Востоке.

Ранее журналисты The Washington Post сообщили о том, что Россия предоставляет Ирану разведданные для корректировки ударов по американским целям. По данным издания, Москва передавала Тегерану информацию о размещении американских кораблей и самолетов.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф рассказал, что он сам и зять президента США Джаред Кушнер, "независимо друг от друга" провели телефонные переговоры с помощником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым, который заверил их, что Россия не передает данные Ирану.

