Опыт Украины в ведении дроновой войны, который впечатляет даже НАТО, Трампу не нужен.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные обладают достаточным опытом в сфере беспилотников и не нуждаются в помощи Украины, несмотря на её значительный боевой опыт борьбы с дронами. Об этом он сказал в телефонном интервью Fox News, комментируя возможное сотрудничество с Киевом в сфере противодействия беспилотникам на фоне войны на Ближнем Востоке.

По словам Трампа, Соединённые Штаты располагают собственными технологиями и возможностями для борьбы с беспилотниками:

"Я скажу вам одну вещь насчет Украины. Они должны за все платить, и платят через НАТО. Когда они покупают у нас ракеты, когда они покупают у нас что-либо, деньги идут не им, а НАТО оплачивает счета. Помогают ли они нам в защите от [иранских] дронов? Нет, нам не нужна их помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, собственно, лучшие дроны в мире"

Заявление прозвучало на фоне обсуждений возможного сотрудничества США и Украины в сфере противодействия иранским беспилотникам. Ранее украинская сторона предлагала американским партнёрам технологии для перехвата дронов типа Shahed, которые активно применяются Россией в войне против Украины.

Украинские инженеры разработали недорогие дроны-перехватчики и системы обнаружения беспилотников, которые показали эффективность на поле боя. По словам экспертов, именно Украина сегодня имеет один из крупнейших в мире практических опытов противодействия массированным атакам дронов.

При этом, по данным СМИ, ещё несколько месяцев назад администрация Трампа не проявила интереса к украинскому предложению о сотрудничестве в этой сфере. Однако после начала масштабных атак иранских беспилотников на Ближнем Востоке интерес к украинскому опыту снова начал обсуждаться в Вашингтоне.

Украина, в свою очередь, активно развивает собственную индустрию беспилотников и технологии противодействия им. С начала полномасштабной войны Россия запустила по украинской территории десятки тысяч дронов, что заставило украинских военных и инженеров искать более дешёвые и эффективные способы защиты от подобных атак.

Эксперты отмечают, что именно этот опыт сделал украинские разработки востребованными среди союзников. Некоторые страны уже проявляют интерес к сотрудничеству с Киевом в сфере противодроновых технологий, которые позволяют противостоять массовым атакам относительно дешёвых беспилотников.

Предложения Украины в борьбе с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке

Специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов считает, что чем скорее украинские дроны-перехватчики смогут эффективно работать на Ближнем Востоке, тем быстрее падение цен на нефть приведет к исчерпанию денежных средств в России.

Во время полномасштабной войны с РФ Украина получала военную помощь от США и европейских союзников. Однако сейчас, когда на Ближнем Востоке продолжается конфликт, правительство Украины предлагает ключевую технологию для перехвата БпЛА, которые угрожают нефтяным объектам и судоходству в регионе.

Украинские системы борьбы с дронами привлекают внимание стран Персидского залива и других государств благодаря эффективности, низкой стоимости и опыту операторов.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону заявил, что обращение США именно к Украине с просьбой помочь в конфликте на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что у Киева "есть карты".

