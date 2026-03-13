Без денег страна-агрессор скорее будет готова к настоящим переговорам или же будет вынуждена завершить войну.

Чем скорее украинские дроны-перехватчики смогут эффективно работать на Ближнем Востоке, тем быстрее падение цен на нефть приведет к исчерпанию денежных средств в России, сказал в эфире "Киев 24" Юрий Богданов, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, он подчеркнул, что и для Европы, и для Украины очень важно, чтобы этот регион был как можно скорее стабилизирован.

"Чем быстрее украинские дроны-перехватчики смогут эффективно работать на Ближнем Востоке, тем быстрее будет восстановлена полноценная торговля нефтью из региона, тем быстрее цены снова упадут", – сказал Богданов.

Он отметил, что чем быстрее нефть вернется к низким ценам, "тем быстрее в России закончатся деньги, и тем быстрее она будет готова к настоящим переговорам, либо же будет вынуждена завершить войну".

Участие Украины в отражении атак Ирана

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские профессиональные команды по противодействию и сбиванию иранских ударных дронов типа "Шахед" отправились в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Глава государства также сообщил, что именно Украина может получить в обмен на оказание помощи арабским странам на Ближнем Востоке. Так, прежде всего Украина поднимает вопрос о дефицитных для нас ракетах для систем противовоздушной обороны. Речь идет о PAC-2 и PAC-3.

Вас также могут заинтересовать новости: