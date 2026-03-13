После удара по 'Кремний Эл' Путин задумался, как защитить военные заводы, - Reuters

Кремлевского диктатора пробрало и он решил обсудить со своими чиновниками, как им защитить объекты инфраструктуры от ударов украинских войск.

Российский диктатор Владимир Путин обсудил меры по защите критически важной инфраструктуры России со своим советом безопасности.

Это произошло после усиления украинских атак, в результате которых, помимо других целей, был поражен крупный военный завод. Как сообщает Reuters, лидер Кремля попросил вице-премьера Александра Новака, министра транспорта Виталия Савельева и министра строительства Ирека Файзуллина доложить о предложенных мерах во вступительном слове, остальная часть встречи не обнародовалась.

Последние атаки Украины на РФ

Как сообщал УНИАН, российский завод микроэлектроники "Кремний Эл", который производил системы управления всех видов ракет России, был поражен крылатыми ракетами Storm Shadow.

"Кремний Эл" – это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".

Также беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в одноименном населенном пункте Краснодарского края РФ.

Кроме того, в начале марта в черноморском порту Новороссийск после атаки дронов был поражен российский фрегат "Адмирал Эссен". А в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны поразила морской тральщик "Валентин Пикуль". Также серьезные повреждения получили противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

Удар по Новороссийску также затронул стратегический нефтеналивной терминал "Шесхарис", где возник пожар. Было подтверждено повреждение нефтеналивных стендеров и радиолокационной станции комплекса ПВО С-400.

