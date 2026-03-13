С наступлением весеннего потепления лед на водоемах уже не является безопасным для передвижения.

Весной поверхность льда на водоемах Украины еще может выглядеть цельной, но на самом деле она уже хрупкая и неустойчивая.

Как отметили в Украинском гидрометеорологическом центре, весной на водоемах Украины постепенно начинается таяние и разрушение ледового покрова.

Под воздействием потепления, течения и солнечного прогрева лед становится тоньше, теряет прочность и распадается на отдельные льдины.

"В этот период поверхность льда может выглядеть еще цельной, однако на самом деле она уже хрупкая и неустойчивая. Выходить на такой лед крайне опасно, ведь он может проломиться в любой момент", – подчеркнули в Гидрометцентре.

Так, украинцев призвали беречь себя и помнить, что с наступлением весеннего потепления лед на водоемах уже не является безопасным для передвижения.

Чрезвычайное происшествие в Харьковской области

12 марта Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Харькове под лед провалились 6 детей.

Местный житель смог спасти четверых из них. Однако двое мальчиков – 10 и 17 лет – погибли.

Какая будет погода в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным синоптика Натальи Диденко, в ближайшие выходные, 14 и 15 марта, в Украине станет прохладнее. Впрочем, суббота и воскресенье все равно будут солнечными и без осадков.

Температура воздуха на выходных днем составит 9-12 градусов тепла. На западе и юге будет теплее – 12-17 градусов тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: