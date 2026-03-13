Весной поверхность льда на водоемах Украины еще может выглядеть цельной, но на самом деле она уже хрупкая и неустойчивая.
Как отметили в Украинском гидрометеорологическом центре, весной на водоемах Украины постепенно начинается таяние и разрушение ледового покрова.
Под воздействием потепления, течения и солнечного прогрева лед становится тоньше, теряет прочность и распадается на отдельные льдины.
"В этот период поверхность льда может выглядеть еще цельной, однако на самом деле она уже хрупкая и неустойчивая. Выходить на такой лед крайне опасно, ведь он может проломиться в любой момент", – подчеркнули в Гидрометцентре.
Так, украинцев призвали беречь себя и помнить, что с наступлением весеннего потепления лед на водоемах уже не является безопасным для передвижения.
Чрезвычайное происшествие в Харьковской области
12 марта Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Харькове под лед провалились 6 детей.
Местный житель смог спасти четверых из них. Однако двое мальчиков – 10 и 17 лет – погибли.
Какая будет погода в Украине
Как сообщал УНИАН, по данным синоптика Натальи Диденко, в ближайшие выходные, 14 и 15 марта, в Украине станет прохладнее. Впрочем, суббота и воскресенье все равно будут солнечными и без осадков.
Температура воздуха на выходных днем составит 9-12 градусов тепла. На западе и юге будет теплее – 12-17 градусов тепла.