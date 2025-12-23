Отключение этой функции занимает всего несколько минут, но может заметно повысить уровень приватности и снизить объем передаваемых данных.

Смарт ТВ нового поколения становятся еще умнее, и одна из главных проблем для приватности пользователей – функция автоматического распознавания контента (ACR). Эксперты портала ZDNET советуют ее отключить как можно скорее.

ACR – это тип технологии отслеживания рекламы, которая собирает данные обо всем, что вы смотрите и отправляет их в централизованную базу данных. Затем производители используют эти данные, чтобы понять ваши привычки и показывать высокотаргетированную рекламу.

"По сути, всякий раз, когда вы включаете свой Smart TV, вы приглашаете невидимого гостя посмотреть его с вами", – говорится в материале.

Во многих телевизорах ACR активирована по умолчанию, и пользователи могут даже не подозревать о сборе информации. В ряде стран подобные практики уже становились предметом разбирательств и штрафов.

Отключение ACR позволяет существенно сократить объем данных, которые телевизор передает производителю и третьим сторонам. После деактивации функция перестает фиксировать, что именно смотрит пользователь, что положительно сказывается на уровне конфиденциальности. При этом сам Smart TV продолжает работать в обычном режиме, хотя персонализированные рекомендации и реклама могут стать менее точными.

Как отключить слежку на смарт-телевизоре

Функцию ACR можно отключить на любом телевизоре, но ее расположение зависит от бренда и операционной системы.

Для телевизора Samsung:

Нажмите кнопку "Домой" на пульт дистанционного управления. Перейдите влево, чтобы получить доступ к меню боковой панели. В меню боковой панели выберите пункт "Параметры конфиденциальности". Выберите пункт "Условия и положения", "Политика конфиденциальности". Убедитесь, что флажок "Просмотр информационных служб" не активен. Это отключит ACR и любой связанный с ним таргетинг рекламы. Выберите опцию "ОК" в нижней части экрана, чтобы подтвердить свои изменения.

Для телевизора LG:

Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главный экран. Нажмите кнопку "Настройки" на пульте. В боковом меню настроек выберите пункт "Настройки". Перейдите и выберите опцию "Общие". В меню "Общие" выберите "Система → "Дополнительные настройки" Найдите и отключите опцию Live Plus.

LG также позволяет ограничить отслеживание рекламы, которое можно найти по пути "Дополнительные настройки → Ограничение отслеживания рекламы":

Для телевизора Sony:

Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главный экран. Перейдите и выберите "Настройки". Выберите "Первоначальная настройка". Прокрутите вниз и отключите параметр "Samba Interactive TV" (это технология ACR от Sony).

Для телевизора Hisense:

Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главное меню. Перейдите в "Настройки" → "Система" → "Конфиденциальность". Найдите опцию Smart TV Experience / Viewing Information Services. Отключите эту опцию.

Для телевизора TCL:

Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления TCL TV. Перейдите в "Параметры" → "Настройки" → "Конфиденциальность". Прокрутите вниз и выберите "Smart TV Experience" Отключите "Use Info from TV Inputs".

Помните, что хотя эти шаги существенно снизят сбор персональных данных, они могут ограничить некоторые смарт-функции вашего телевизора. Также рекомендуется периодически проверять эти настройки, чтобы убедиться, что они снова не активировались сами после обновления программного обеспечения.

Для большинства пользователей ACR не приносит ощутимой пользы, в то время как обмен информацией о привычках и предпочтениях в реальном времени создает потенциальные риски конфиденциальности. Отключив ACR, вы сможете сохранять свои данные при себе и смотреть контент с большей уверенностью в приватности.

