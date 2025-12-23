Смарт ТВ нового поколения становятся еще умнее, и одна из главных проблем для приватности пользователей – функция автоматического распознавания контента (ACR). Эксперты портала ZDNET советуют ее отключить как можно скорее.
ACR – это тип технологии отслеживания рекламы, которая собирает данные обо всем, что вы смотрите и отправляет их в централизованную базу данных. Затем производители используют эти данные, чтобы понять ваши привычки и показывать высокотаргетированную рекламу.
"По сути, всякий раз, когда вы включаете свой Smart TV, вы приглашаете невидимого гостя посмотреть его с вами", – говорится в материале.
Во многих телевизорах ACR активирована по умолчанию, и пользователи могут даже не подозревать о сборе информации. В ряде стран подобные практики уже становились предметом разбирательств и штрафов.
Отключение ACR позволяет существенно сократить объем данных, которые телевизор передает производителю и третьим сторонам. После деактивации функция перестает фиксировать, что именно смотрит пользователь, что положительно сказывается на уровне конфиденциальности. При этом сам Smart TV продолжает работать в обычном режиме, хотя персонализированные рекомендации и реклама могут стать менее точными.
Как отключить слежку на смарт-телевизоре
Функцию ACR можно отключить на любом телевизоре, но ее расположение зависит от бренда и операционной системы.
Для телевизора Samsung:
- Нажмите кнопку "Домой" на пульт дистанционного управления.
- Перейдите влево, чтобы получить доступ к меню боковой панели.
- В меню боковой панели выберите пункт "Параметры конфиденциальности".
- Выберите пункт "Условия и положения", "Политика конфиденциальности".
- Убедитесь, что флажок "Просмотр информационных служб" не активен. Это отключит ACR и любой связанный с ним таргетинг рекламы.
- Выберите опцию "ОК" в нижней части экрана, чтобы подтвердить свои изменения.
Для телевизора LG:
- Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главный экран.
- Нажмите кнопку "Настройки" на пульте.
- В боковом меню настроек выберите пункт "Настройки".
- Перейдите и выберите опцию "Общие".
- В меню "Общие" выберите "Система → "Дополнительные настройки"
- Найдите и отключите опцию Live Plus.
LG также позволяет ограничить отслеживание рекламы, которое можно найти по пути "Дополнительные настройки → Ограничение отслеживания рекламы":
Для телевизора Sony:
- Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главный экран.
- Перейдите и выберите "Настройки".
- Выберите "Первоначальная настройка".
- Прокрутите вниз и отключите параметр "Samba Interactive TV" (это технология ACR от Sony).
Для телевизора Hisense:
- Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главное меню.
- Перейдите в "Настройки" → "Система" → "Конфиденциальность".
- Найдите опцию Smart TV Experience / Viewing Information Services.
- Отключите эту опцию.
Для телевизора TCL:
- Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления TCL TV.
- Перейдите в "Параметры" → "Настройки" → "Конфиденциальность".
- Прокрутите вниз и выберите "Smart TV Experience"
- Отключите "Use Info from TV Inputs".
Помните, что хотя эти шаги существенно снизят сбор персональных данных, они могут ограничить некоторые смарт-функции вашего телевизора. Также рекомендуется периодически проверять эти настройки, чтобы убедиться, что они снова не активировались сами после обновления программного обеспечения.
Для большинства пользователей ACR не приносит ощутимой пользы, в то время как обмен информацией о привычках и предпочтениях в реальном времени создает потенциальные риски конфиденциальности. Отключив ACR, вы сможете сохранять свои данные при себе и смотреть контент с большей уверенностью в приватности.
