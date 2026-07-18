Украина хочет не только польские МиГ-29: СМИ раскрыли детали переговоров

Украина также заинтересована в получении оборудования для обслуживания самолетов, в то время как Польша рассматривает возможность обмена авиатехники на украинские беспилотники.

Украина ведет переговоры с Польшей о передаче истребителей МиГ-29, однако помимо самих самолетов стремится получить оборудование, документацию и технические средства для их ремонта и обслуживания. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в ответ на запрос "Милитарного".

В Минобороны подтвердили, что переговоры между Киевом и Варшавой о возможной передаче авиационной техники для Вооруженных сил Украины продолжаются.

В ведомстве отметили, что украинская сторона заинтересована не только в истребителях, но и в дополнительном оборудовании для технического обслуживания авиации.

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Речь идет о специальной аппаратуре, ремонтно-эксплуатационной документации и других средствах, необходимых для поддержания самолетов в боеготовном состоянии.

В то же время польская сторона выразила заинтересованность в беспилотных системах украинского производства. По информации Минобороны, именно украинские дроны могут стать частью договоренностей о передаче истребителей.

В Минобороны также подтвердили, что осенью 2025 года представители ВСУ провели техническую инспекцию части польских истребителей. По данным польского издания Onet, украинские специалисты осмотрели 14 самолетов и пришли к выводу, что их техническое состояние неудовлетворительно.

Наибольшую озабоченность вызвало состояние шасси, а сами самолеты, по информации издания, нуждаются в капитальном ремонте перед вводом в эксплуатацию.

Переговоры зашли в тупик

Как сообщал УНИАН, Украина соглашалась принять польские МиГ-29 при условии проведения капитального ремонта и модернизации на польском предприятии WZL-2 в Быдгоще.

В то же время Киев настаивал на том, чтобы расходы на модернизацию взяла на себя польская сторона.

Для Министерства национальной обороны Польши такое условие оказалось неприемлемым, поскольку ремонт советских истребителей требовал значительных дополнительных средств, которые не были предусмотрены правительственными решениями. В результате переговоры тогда фактически приостановились.

В середине июля министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова помочь Украине модернизировать истребители МиГ-29, но расходы на это должна взять на себя украинская сторона или союзники.

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