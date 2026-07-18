У известного ведущего во время атаки на Вишневое дотла сгорел Range Rover (фото)

От автомобиля осталось "пятно расплавленного алюминия", заявил Евгений Фешак.

Известный украинский ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак рассказал, что во время российской атаки на Вишневое в Киевской области сгорел дотла его внедорожник Range Rover. Своей историей он поделился в новом выпуске шоу #ністиданісовісті.

"От автомобиля осталось просто пятно расплавленного алюминия. Современные машины, если уж горят, то сгорают полностью", – отметил Фешак.

Выяснилось, что в ту роковую ночь автомобиль ведущего находился на СТО недалеко от места "прилета" в Вишневом.

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Евгений также подчеркнул, что сейчас государство не возмещает стоимость автомобилей, которые были повреждены или уничтожены в результате российских обстрелов. В то же время существует возможность оформить страхование транспортных средств от военных рисков, чем он посоветовал воспользоваться.

Несмотря на утрату автомобиля, Фешак отметил, что старается не сосредотачиваться на материальных потерях. По его словам, он даже обсудил произошедшее со своим духовным наставником и решил принять ситуацию и отпустить ее.

"Если я буду сидеть и грызть себя из-за этого, ничего хорошего это не принесет ни мне, ни кому-то другому. Лучше отпустить эту историю", - добавил он.

Напомним, как писал УНИАН, атака на Вишневое произошла в ночь на 6 июля 2026 года.

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