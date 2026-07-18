Зеленский поговорил с высшим военным руководством ВСУ: о чем шла речь

В частности, с военными обсудили характер и особенности ведения боевых действий на самых сложных участках фронта.

Президент Владимир Зеленский вместе с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой провели диалог с командирами корпусов, которые защищают наиболее сложные участки фронта.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского. "На связи были бригадный генерал Дмитрий Волошин, командир 8-го корпуса ДШВ, генерал-майор Артем Богомолов, командир 10-го армейского корпуса, бригадный генерал Алексей Майстренко, командир 11-го армейского корпуса, бригадный генерал Евгений Ласийчук, командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, бригадный генерал Святослав Заиц, командир 20-го армейского корпуса, и бригадный генерал Ярослав Сидоров, командир 17-го армейского корпуса", – перечислил глава государства.

По его словам, с военными обсудили характер и особенности ведения боевых действий на фронте, в частности на Славянском, Покровском, Александровском направлениях, а также в Харьковской области.

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"Обсудили поставки оружия и средств для ведения боевых действий, проведение ротаций, защиту нашей логистики и уничтожение логистики россиян", – отметил Зеленский.

В связи с этим он уточнил, что требуется больше дальнобойной артиллерии – должны быть поставлены снаряды 155-го калибра и дополнительные средства для нанесения ударов средней дальности.

"Будем говорить с производителями и всеми, кто обеспечивает поставки, о дополнительных возможностях. Спасибо всем разработчикам и производителям. Это очевидный приоритет для войск, и поставки должны увеличиваться", – сказал Зеленский.

Другие новости о войне

Как сообщал УНИАН, 15 июля президент Владимир Зеленский раскрыл подробности об усилиях Украины по усилению противовоздушной обороны для сбивания российских баллистических ракет. По его словам, по этому вопросу ведется работа в трех направлениях.

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