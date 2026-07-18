Силы обороны поразили нефтебазу под Москвой, танкеры и сторожевой корабль, - Генштаб

Поражения произошли, в частности, в акватории Азовского и Черного морей.

В ночь на 18 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Московской области России, а также по танкерам, сторожевому кораблю "Светляк" и другим военным объектам противника.

Как сообщает в своем Telegram-канале Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в частности, был нанесен удар по нефтебазе "Нафто-Сервис" в Ногинске Московской области. Там зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

"Нефтебаза используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

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Кроме того, были поражены два танкера, два плавучих крана и один буксир в акватории Азовского и Черного морей. Отмечается, что танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил России.

"Плавучие краны и буксиры обеспечивают выполнение портовых работ, перевозку военных грузов, погрузку и разгрузку техники, а также функционирование морской логистики противника", – пояснили в Генштабе.

Стражевой корабль

Также был поражён сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи, Крым. Это уже второй корабль этого проекта, поражённый Силами обороны Украины за последние два дня.

"Корабли проекта 10410 "Светляк" предназначены для патрулирования морской акватории, сопровождения кораблей и судов, а также могут привлекаться к выполнению задач по обеспечению действий военно-морских сил и других силовых структур Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Железнодорожный мост

В то же время был поражен и железнодорожный мост через реку Белая в районе Сабовки Луганской области, который враг использует для военной логистики.

Успехи украинских войск на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее украинский дрон-перехватчик сбил российский беспилотник "Орион", способный нести крылатые ракеты S8000 "Бандероль". Это уже второй случай сбивания "Ориона" дроном-перехватчиком.

"Орион" – это редкий, дорогой и опасный БПЛА. Его стоимость достигает 5 миллионов долларов. Он может нести авиабомбы и ударные "Бандероли", которые терроризируют украинские города.

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