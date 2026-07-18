Украина важна для безопасности Европы: немецкий генерал рассказал FT о сотрудничестве

Отношения Украины и Германии в военном плане стали напоминать равноценный обмен.

Сотрудничество Украины и Германии идет на пользу немецкой армии, которая перенимает боевой опыт ВСУ. Об этом говорится в статье Financial Times.

Авторы процитировали командующего сухопутными войсками Германии, генерала Кристиана Фройдинга, который подчеркнул важное значение прошедших реальные бои вооруженных сил Украины для безопасности Европы. По его словам, безопасность Европы и Украины неразрывно связаны, а украинская армия - самая опытная в Европе, превосходя другие страны по численности.

Он добавил, что за четыре года восприятие ситуации изменилось: отношения Германии и Украины стали приобретать больше характеристик двустороннего обмена.

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"То, чему мы учимся на примере войны в Украине, должно повлиять на то, как мы ведем боевые действия, а значит, и на то, как мы организуемся, закупаем технику и вооружаемся. Мы – близкие партнеры, и мы поддерживаем и помогаем друг другу", – сказал он.

Используя опыт Украины, Германия планирует реформировать свои вооруженные силы. В частности, Министерство обороны увеличило бюджет Бундесвера на ближайшие пять лет. Теперь он превышает 700 млрд евро. Это подтвердил и канцлер Фридрих Мерц, который заявил, что его страна извлекает пользу из потенциала, который Украина развила за последние четыре года.

При этом Киев и Берлин заключили соглашение о подготовке немецких солдат при помощи опытных украинцев. За последние месяцы, говорится в статье, несколько десятков военнослужащих прибыли на немецкие полигоны, чтобы поделиться своим опытом в таких областях, как использование дронов и защита от беспилотных систем.

Ход войны

Также журналисты попросили генерала Фройдинга оценить удалось ли Украине совершить прорыв и изменить ход войны после серии ударов по энергетическим объектам, военным объектам и логистическим узлам в глубине территории России.

"У Украины есть положительная динамика", – сказал он, пояснив, что Украина способна "поддерживать ПВО, хотя и с пробелами", а также способна "наносить ущерб российской военной машине с помощью ударов вглубь территории".

Он отверг опасения, что эти атаки могут привести к эскалации со стороны России. И заявил, что эскалация со стороны РФ и без того наблюдалась в течение последних четырех лет.

Военная помощь Украине от Германии

Напомним, что Берлин одобрил лицензии на экспорт оружия в Украину на сумму примерно 15,85 миллиарда долларов в течение первой половины 2026 года. Таким образом, Украина оставается крупнейшим получателем помощи от немецкого правительства.

Добавим, что Германия финансирует поставку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. Этот заказ будет одной из крупнейших известных закупок беспилотников для Украины со стороны запажных партнеров.

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