Коваленко подчеркивает, что осенью и зимой предстоит выстоять в очень сложных пехотных боях.

Российская Федерация готовит мобилизацию 500 тысяч человек к осени. Об этом в своем Telegram-канале написал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Он отметил, что часть этих людей планируют бросить в бой в первые две недели для "затыкания дыр на Востоке", а остальных будут готовить в течение месяца для потенциального открытия нового направления фронта. "Это такой план РФ", – добавил Коваленко.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что осень и зима у нас будут очень насыщенными, и "нужно будет выстоять в очень непростых пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие инструменты убийства".

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"Кириенко и Герасимов заверили Путина, что это поможет им нас победить. Я точно знаю, что они ошибаются. Сейчас нам всем понадобятся единство и эффективность", – подчеркнул он.

"Мясорубка" России

Как сообщалось, ранее директор ЦРУ Джон Ретклифф заявил, что российские солдаты выживают на поле боя в среднем всего 20–30 минут благодаря украинским ударным беспилотникам с искусственным интеллектом.

В то же время Кори Шейк, старший научный сотрудник и директор по исследованиям внешней и оборонной политики в Американском институте предпринимательства, высказал мнение, что президент России Владимир Путин недостаточно уверен в своем контроле над страной, чтобы мобилизовать людей для войны в Москве и Санкт-Петербурге.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Россию расширить войну и нанести удары по странам НАТО, которые поддерживают Украину оружием, разведданными и другой помощью.

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