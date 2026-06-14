5 способов проверить, не следят ли за вами через веб-камеру

Хотя такие случаи не являются массовыми, эксперты предупреждают: полностью исключать риск нельзя.

Веб-камера на ноутбуке или ПК – удобный инструмент для записи видео или общения, но при этом она может стать точкой входа для злоумышленников. Хакеры способны получить удаленный доступ к камере и использовать ее для слежки без ведома владельца – это явление известно как Camfecting.

Хотя такие случаи не являются массовыми, эксперты BGR предупреждают: полностью исключать риск нельзя. Есть 5 способов проверить, не следит ли за вами веб-камера.

Как понять, что веб-камера взломана

Первый и самый очевидный признак – индикатор активности камеры. Обычно рядом с объективом загорается белый или зеленый светодиод когда камера включена. Если он загорелся без вашего участия, это повод насторожиться. Хотя современные вредоносные программы иногда могут обходить этот индикатор, поэтому полагаться только на него нельзя.

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Также стоит обратить внимание на поведение камеры: странные движения, зависания изображения или лаги могут указывать на сторонний доступ.

Проверьте, какие приложения имеют доступ к камере

Даже если вы не заметили признаков того, что кто-то использует вашу веб-камеру, всегда полезно проверить, какие приложения имеют к ней доступ – иногда это может удивить.

Если вы видите, что у приложения нет очевидной причины использовать камеру, доступ можно просто отключить. А если это подозрительная программа, которую вы не устанавливали, ее стоит немедленно удалить.

В Windows это можно сделать через настройки конфиденциальности, где отображаются активные приложения и история обращений к веб-камере за последние дни. На macOS аналогичная информация доступна в системных настройках и Центре управления.

Поиск подозрительных файлов и записей

Если хакеры действительно записывали вас через веб-камеру, следы таких файлов чисто теоретически могут остаться на диске. Правда, это довольно редкий сценарий: злоумышленники зачастую работают удаленно или удаляют записи после кражи данных. Тем не менее, проверить систему все же стоит, особенно если есть подозрения.

Проблема в том, что такие записи могут быть сохранены практически в любом месте компьютера. Искать их вручную в стандартных папках вроде "Видео", "Изображения", или "Записи экрана" не эффективно. Более практичный подход – найти самые крупные папки и изучить их содержимое.

В ОС Windows нет встроенного инструмента, который позволяет сортировать папки по размеру, поэтому придется использовать сторонние утилиты по типу WinDirStat. На Mac это проще: в меню Apple перейдите в "Об этом Mac" и выберите раздел "Хранилище". Система покажет, какие категории и файлы занимают больше всего места на диске.

Проверьте проблемы с производительностью

Вредоносное ПО, получившее доступ к веб-камере, может нагружать систему. В таком случае стоит провести детальную проверку системы, чтобы исключить возможную запись или слежку.

Если компьютер начал работать медленнее без причины, стоит проверить "Диспетчер задач" в Windows (или монитор активности на Mac) и обратить внимание на процессы с высокой загрузкой CPU или сети.

Анализ сетевой активности

Как и в случае с падением производительности, скрытая передача видео или данных может приводить к повышенной нагрузке на интернет-соединение. Необычный трафик и странные процессы, использующие сеть, могут быть косвенным признаком шпионской активности.

Проверить это можно через меню "Сеть в интернет" в диспетчере задач на Windows или "Мониторинг системы" на macOS. В этих инструментах можно увидеть, какие приложения и процессы сейчас активно используют интернет. Если какой-то процесс выглядит подозрительно или вам незнаком, его можно завершить и дополнительно проверить.

Даже если проблем со скоростью сети вы не замечали, это не означает, что активности не было раньше. Рекомендуется периодически проверять, какие приложения потребляют больше всего трафика.

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