Почему некоторые люди относятся к собакам как к детям: психологи объяснили эту связь

Домашние питомцы – это не просто "животные, с которыми мы живём".

Из поколения в поколение все больше людей открыто называют себя "родителями домашних питомцев", отмечают дни рождения своих любимцев, подстраивают свою жизнь под них и описывают их не как компаньонов, а как членов семьи, пишет good natured brand.

Издание отмечает, что в современном обществе понятие семьи претерпевает изменения. Если раньше семья сосредотачивалась на выживании, родословной и обязанностях, то сейчас её всё чаще определяют эмоциональная связь, безопасность и добровольные отношения. Домашние питомцы естественным образом заняли это место.

Объясняется, что люди вкладывают время, деньги и эмоциональную энергию в своих домашних животных, потому что эти отношения являются настоящими.

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Человеческий мозг не различает любовь к ребенку и любовь к домашнему животному так, как это предполагает культура. Когда человек смотрит на своего питомца с любовью, мозг выделяет окситоцин – тот самый гормон привязанности, который связан с воспитанием человеческих детей.

Именно поэтому домашние питомцы – это не просто "животные, с которыми мы живем". Они являются эмоциональными партнерами в повседневной жизни, формируют привычный ритм, успокаивают в стрессовых ситуациях и способствуют созданию атмосферы уюта, которая дарит ощущение покоя и безопасности.

Когда люди заботятся о своих домашних животных, они не притворяются. Эта эмоциональная реакция имеет биологические корни. Исследования показывают, что зрительный контакт с домашним животным вызывает выброс окситоцина как у человека, так и у животного, что напоминает процесс формирования связи между родителями и младенцами.

Объясняется это тем, что домашние животные дарят нечто чрезвычайно ценное: безусловное присутствие. Они не отдаляются, не осуждают и не закрываются эмоционально. Такое постоянное принятие удовлетворяет глубокую психологическую потребность в безопасности и принадлежности.

Для многих людей, особенно тех, кто чувствует себя незамеченным или испытывает давление в других отношениях, эта безусловная связь создает эмоциональное равновесие.

Дети этих людей взрослеют, становятся самостоятельными и в конце концов уходят из дома. Домашние питомцы – нет. Они остаются зависимыми, ласковыми и эмоционально присутствующими на протяжении всей своей жизни.

Для людей, борющихся со страхом покинутости или ощущением нестабильности, это создает уникальное чувство безопасности. Эти отношения не меняются и не распадаются. Домашнее животное остается постоянным источником смысла жизни и связи.

Эта динамика объясняет, почему многие "родители" домашних животных строят свою жизнь вокруг ежедневных ритуалов – графиков кормления, прогулок, игр и ритуалов перед сном. Эти ритуалы дарят уют, предсказуемость и эмоциональную стабильность, укрепляя связь день за днём.

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