Какие продукты богаты железом: диетологи посоветовали включить в рацион 8 видов

Железо необходимо для выработки энергии, гормонов и ДНК.

Железо – это незаменимый минерал, что делает его ключевым компонентом вашего ежедневного рациона. И хотя оно наиболее известно тем, что помогает организму вырабатывать гемоглобин – белок, переносящий кислород в эритроцитах, – железо также необходимо для выработки энергии, гормонов и ДНК, пишет Martha Stewart.

Издание поясняет, что, учитывая это, ему стоит уделять не меньше внимания, чем другим "модным" питательным веществам, таким как клетчатка и белок.

"Это особенно важно, если учесть, что дефицит железа является самым распространенным дефицитом питательных веществ в мире", – отмечается в статье.

Видео дня

Как отмечает издание, хотя существует множество возможных причин дефицита железа, например, воспалительные заболевания кишечника и почек, но недостаточное потребление железа, несомненно, может к этому привести.

Важная информация о железе

Важно знать, что не все источники железа одинаковы. Это связано с тем, что железо существует в двух основных формах: гемовое железо – животного происхождения и негемовое железо – растительного происхождения и добавки.

"Гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения и обладает более высокой биодоступностью, что означает, что оно усваивается и используется организмом эффективнее, чем негемовое железо, которое содержится преимущественно в растительных продуктах", – отметила диетолог Лучиана Соарес.

Однако, по словам Соарес, можно улучшить усвоение негемового железа, сочетая его с продуктами, богатыми витамином С, такими как цитрусовые, помидоры и сладкий перец.

Норма железа

Диетолог Тара Пьянтадози рассказала, что рекомендуемая суточная норма (РСН) потребления железа для мужчин в возрасте от 19 до 50 лет и взрослых в возрасте от 51 года составляет 8 миллиграммов в день.

National Institutes of Health отмечает, что норма железа варьируется в зависимости от этапа жизни: женщинам в возрасте от 19 до 50 лет требуется 18 миллиграммов в день, беременным женщинам – 27 миллиграммов в день, а кормящим грудью – 9 миллиграммов в день.

Поэтому диетологи советуют включить в рацион приведенные ниже продукты, богатые железом:

1. Моллюски

"Молюски – одни из самых богатых природных источников железа с высокой биодоступностью", – считает Соарес.

Это означает, что они содержат гемовое железо – форму, которая легче всего усваивается организмом.

2. Нежирная говядина

"Порция вареной нежирной говядины весом 3 унции содержит примерно 2–3 миллиграмма железа, причем точное количество зависит от части туши", – пояснила диетолог Лорен Манакер.

Она добавила, что помимо железа нежирная говядина является ценным источником высококачественного белка, цинка и витамина В12, которые играют важную роль в обеспечении нормального функционирования организма.

3. Чечевица

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что чечевица – это отличный растительный вариант, содержащий около 6,5 миллиграммов железа на одну чашку в вареном виде.

Манакер отметила, что это значительное количество для продукта, который доступен по цене и который легко хранить в кладовой. Однако, как и другие растительные продукты, чечевица содержит негемовое железо, которое организм усваивает хуже, чем гемовое.

Поэтому диетолог советует сочетать чечевицу с продуктами, богатыми витамином С, такими как помидоры или цитрусовые.

4. Шпинат

Манакер, ссылаясь на данные Орегонского государственного университета, рассказала, что в вареном шпинате содержится около 6 миллиграммов железа на чашку, что делает его одним из самых богатых железом видов листовой зелени.

Она также отмечает, что шпинат содержит витамин К, фолаты, магний и целый ряд антиоксидантов, благодаря чему является питательным дополнением ко многим блюдам.

Диетолог поделилась, что, как и чечевица, шпинат содержит негемовое железо, поэтому если сбрызнуть его небольшим количеством лимонного сока или сочетать с другими источниками витамина С, это поможет организму максимально эффективно усвоить железо.

5. Тофу

Приводятся данные, что в 1/2 чашки сырого твёрдого тофу содержится примерно 3,4 миллиграмма негемового железа.

Этот соевый продукт также является полноценным белком, то есть содержит все аминокислоты, необходимые организму. Кроме того, тофу содержит антиоксидантные изофлавоны и полиненасыщенные жирные кислоты, или "полезные" жиры, которые уменьшают воспаление.

6. Зерновые продукты, обогащенные железом

Зерновые культуры, обогащенные железом, в частности хлопья, являются еще одним прекрасным источником железа.

Например, порция в полстакана готовых к употреблению овсяных хлопьев или хлопьев из отрубей может обеспечить соответственно 4,5 миллиграмма и 5,6 миллиграмма железа.

В зависимости от конкретного продукта он также может содержать витамины группы В, витамин D и минералы, такие как кальций.

7. Тыквенные семечки

"Тыквенные семечки – ещё один хороший источник железа и удобная, вкусная и питательная закуска", – отметила Соарес.

Тыквенные семечки также содержат цинк, магний, ненасыщенные жиры, растительный белок и клетчатку, что может способствовать здоровью костей и ощущению сытости.

8. Семена кунжута

Они содержат около 1,3 миллиграмма железа на столовую ложку, а также омега-3 жирные кислоты, или "полезные" жиры, которые помогают организму контролировать воспалительные процессы.

Кроме того, семена кунжута содержат антиоксиданты – полезные соединения, защищающие здоровые клетки от окислительного стресса и повреждений.

Другие полезные советы

Ранее УНИАН сообщал, что перечислены 7 продуктов, в которых клетчатки больше, чем в малине.

Также мы писали, что эти 7 бобовых культур содержат высокое количество магния, их можно легко включить в ежедневный рацион.

Вас также могут заинтересовать новости: