Samsung, Xiaomi и другие Android-бренды повысили цены на свои смартфоны

На рынке смартфонов начался новый виток подорожания: целый ряд Android-производителей, включая Samsung, Xiaomi, OnePlus, Realme и Nothing в один день подняли цены на свои устройства. Речь идет как о флагманах, так и о моделях среднего сегмента.

Как пишет портал Gadgets 360, повышение составило от 15 до 60 долларов. Пока рост цен затрагивает в первую очередь рынок Индии, но аналитики считают, что со временем подорожание распространится и на другие страны.

Повышение уже затронуло конкретные модели. Так, флагманский OnePlus 15 подорожал на 40 долларов, а Nothing Phone (4a) Pro – сразу на $60. Samsung подняла цены на бюджетные модели M36, F36, M17, M06 и F06 в среднем на $20.

Ключевой причиной роста цен стал дефицит памяти. Из-за активного роста технологий ИИ крупные IT-компании активно скупают DRAM и NAND-чипы для дата-центров, что создает нехватку компонентов для смартфонов. В результате производители вынуждены компенсировать рост себестоимости за счет покупателей.

При этом аналитики предупреждают, что это только начало: если дефицит памяти сохранится, производители могут либо продолжить повышать цены, либо ухудшать характеристики в новых моделях. Таким образом, 2026 год может стать переломным для рынка телефонов, где привычная тенденция удешевления технологий временно остановилась.

Ранее сообщалось, что дефицит памяти вынудил Android-производителей отказаться от Ultra-смартфонов. Такие устройства традиционно получают максимально мощное "железо", но продаются хуже из-за высокой цены.

Samsung, главный производитель памяти в мире, предупредил о сохранении дефицита до 2030 года. Для обычных пользователей это означает, что техника будет только дорожать.

