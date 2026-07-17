Исследования позволили определить примерную дату.

Ученые давно говорят о том, что жизнь на Земле однажды может закончиться, более того - в недавнем исследовании они выяснили, что, когда это произойдет, планету "унаследуют" осьминоги. Тем не менее, как скоро это произойдет, специалисты предпочли рассчитать отдельно и обнародовали информацию о том, как Солнце может уничтожить Землю и когда случится апокалипсис.

Когда Солнце уничтожит Землю - мнение ученых

По данным исследований, знакомая нам флора может продолжать существовать на планете еще около 1.8 млрд лет до тех пор, пока Солнце не начнет светить слишком ярко. В тот момент, когда это произойдет, температура воздуха на Земле станет настолько высокой, что большинство видов растений погибнет - - об этом пишет издание Wionews.

Сначала, пишут ученые, исчезнут животные и растения, а затем начнут высыхать океаны. Планета начнет терять углекислый газ так быстро, что даже выносливые к суровым условиям представители флоры не выживут.

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Выяснить, правда ли, что Солнце уничтожит Землю через 5 миллиардов лет, или все-таки сроки другие, решились ученые из Университета Колорадо в Боулдере и специалисты компании Blue Marble Space в Сиэтле. Они взяли за основу трехмерную климатическую модель, чтобы смоделировать, как будет выглядеть наша планета следующие 2 млрд лет. Ранее такие исследования уже проводились, но в этот раз ученые создали модель, учитывая облака, осадки, океаны и движение атмосферы, а не только температуру воздуха. Такой подход позволил получить более полную картину возможного будущего и дать более точную оценку.

В результате специалисты представили два основных сценария, что ждет Землю, спустя указанное количество времени. В первом варианте концентрация углекислого газа будет снижаться настолько, насколько горные породы будут его поглощать. Альтернативный, второй, сценарий предполагает, что концентрация CO₂ останется стабильной, но Солнце продолжит нагревать Землю. Ученые считают, что вне зависимости от того, какой сценарий в итоге реализуется, условия жизни на планете все равно станут невыносимыми для всего живого, но только через 1.8 млрд лет, а это уже гораздо дольше, чем по оценкам всех предыдущих исследований.

Также специалисты обозначили, что последними выжившими видами, скорее всего, окажутся наиболее устойчивые к засухе растения - например, кактусы и другие подобные им виды.

Важно понимать, что срок, который назвали ученые, нельзя назвать окончательным, потому что в исследовании не учитывалась возможность растений к эволюционированию на протяжении такого периода, а также новые технологии, способные изменить ситуацию на планете в ту или иную сторону. Все те факторы, которые на данный момент специалисты учесть не могут, оставляют возможность неожиданного поворота событий - вплоть до того, что растения за миллионы лет смогут адаптироваться к жарким условиям.

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