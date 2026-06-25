iPhone 18 Pro будет стоить дешевле, чем ожидалось: аналитики назвали новую цену

Ранее на фоне заявлений Apple о неизбежном росте цен, аналитики и СМИ предполагали, что стартовая цена iPhone 18 Pro может подскочить сразу на $300.

Apple, судя по всему , готовит менее болезненное повышение стоимости iPhone 18 Pro, чем предполагалось ранее. По данным аналитиков JPMorgan, новые айфоны могут вырасти в цене всего на 50−100 долларов.

Ранее Apple официально подтвердила, что поднимет цены на большинство своих гаджетов из-за кризиса памяти. После этого в СМИ появились прогнозы, что стартовая цена iPhone 18 Pro и 18 Pro Max может подскочить сразу на 300 долларов и составить $1399 и $1499 соотвественно.

В J.P. Morgan считают такой сценарий маловероятным. По их оценке, ценник на новую "прошку" составит не больше 1200 долларов (~53 000 грн). Частично покрыть затраты на RAM компании поможет переход на модемы собственного производства, а также другие меры по снижению себестоимости устройств.

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При этом аналитики допускают, что iPhone 18 Pro и Pro Max могут сохранить стартовые цены на уровне предыдущего поколения ($1099 и 1199) благодаря увеличению цены на версии с объемом памяти 512 ГБ и выше. Таким образом базовые модели останутся относительно доступными, но более продвинутые могут заметно подорожать.

Анонс новых iPhone по традиции стоит ждать в середине сентября. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: осенью 2026 года выйдут "прошки" и дебютный складной Айфон, а iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

Если верить слухам, iPhone 18 Pro может стать одним из самых серьезных обновлений камеры за всю историю линейки Pro. Основным нововведением должна стать камера с переменной диафрагмой, что улучшит качество снимков в условиях слабого освещения.

Ранее инсайдер поделился макетами iPhone 18 Pro во всех четырех цветах. Оранжевый цвет, ставший визитной карточкой iPhone 17 Pro, уйдет на покой: его место займет новая бордовая расцветка "Темная вишня".

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