Россияне сбросили 5 КАБов на Сумы. есть попадания в центре города

В целом в результате ударов по Сумской области ранения получили 15 человек, в том числе один ребенок.

Под утро российские оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами (УАБ, далее КАБ) по территории города Сумы.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров. "Предварительно зафиксировано пять ударов КАБами. С момента предыдущего удара КАБами по окраинам Сум прошло менее шести часов", - отметил глава ОВА.

По данным Григорова, зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре в нескольких районах города, в том числе два удара - в центральном.

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"В одном из эпицентров удара повреждено нежилое многоэтажное здание. В зданиях вокруг выбиты сотни окон. Обследование территорий продолжается. На местах работают все необходимые службы", - добавил Григоров.

По его словам, информация о пострадавших и масштабах последствий уточняется.

Кроме того, по данным управления Нацполиции Сумской области, в общей сложности в результате российских ударов по региону ранения получили 15 человек, в том числе один ребенок.

В Нацполиции добавили, что на трассе Сумы-Беланы в результате попадания БПЛА рядом с автомобилем пострадала 4-летняя девочка.

"За прошедшие сутки враг применял против мирного населения управляемые авиабомбы, РСЗО, артиллерию, минометы и БПЛА различных типов", – говорится в сообщении.

Удары россиян по Сумам

15 июля россияне нанесли удар по Сумам, в результате чего погибли три человека, 17 - пострадали. Тогда один из калиброванных авиационных бомб попал вблизи медицинских учреждений.

11 июля Россия также нанесла удар по Сумам. Тогда погибли 5 человек, число раненых составило 31 человек, семеро из которых были госпитализированы.

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