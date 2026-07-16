Гороскоп на 17 июля по картам Таро: Львам - важный урок, Стрельцам - довериться

Овнам советуют не спорить.

Составлен гороскоп на завтра, 17 июля 2026 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака. Главной картой этого дня станет "Десятка Пентаклей". Она будет символизировать стабильность, ощущение удовлетворения и понимание того, что приложенные усилия начинают приносить результаты. Эта карта будет напоминать о простых радостях и внутреннем спокойствии. День не будет обещать резких перемен или неожиданных потрясений, но он сможет подарить ощущение гармонии. Многие почувствуют поддержку близких людей, уверенность в своих действиях и понимание, что выбранный путь действительно ведет в правильном направлении.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Ваша карта – "Пятерка Мечей". Эта карта будет напоминать Овнам о том, что не каждая победа окажется действительно важной. Иногда желание доказать свою правоту может привести к потере чего-то более ценного - спокойствия, хороших отношений или внутреннего равновесия. 17 июля вы сможете понять, какие ситуации больше не требуют вашей борьбы. Возможно, лучшим решением станет не продолжать спор, а сохранить достоинство и направить энергию на более значимые цели. Вы будете учиться выбирать свои сражения и поймете, что умение вовремя остановиться тоже станет проявлением силы.

Телец

Ваша карта – "Звезда". Карта "Звезда" принесет Тельцам ощущение облегчения и надежды. Она будет говорить о том, что сложный период постепенно останется позади, а впереди появится больше ясности и спокойствия. Вы сможете увидеть, зачем вам пришлось пройти через определенные испытания. В этот день внешние обстоятельства могут измениться не сразу, но внутри вы почувствуете важный сдвиг. Вы будете возвращаться к привычному состоянию, снова почувствуете уверенность и начнете смотреть на будущее с большим оптимизмом. Позвольте себе немного расслабиться - многое уже будет двигаться в правильном направлении.

Близнецы

Ваша карта – "Рыцарь Кубков", перевернутый. Перевернутая карта "Рыцарь Кубков" покажет Близнецам, что некоторые ожидания могут не оправдаться. Возможно, вы будете надеяться на определенный результат, предложение или развитие ситуации, но все произойдет иначе, чем вы представляли. Однако 17 июля вы сможете увидеть в этом не потерю, а подсказку. Вы поймете, что то, что не получилось, возможно, просто не подходило вам. Разочарование постепенно сменится пониманием, что обстоятельства могли защитить вас от неправильного выбора. Вы будете легче отпускать несбывшиеся планы и открываться новым возможностям.

Рак

Ваша карта – "Туз Пентаклей". Карта "Туз Пентаклей" будет символизировать для Раков новые возможности и заслуженную награду. То добро, которое вы сделали для другого человека раньше, может вернуться к вам неожиданным и приятным образом. 17 июля вы сможете заметить, что ваши усилия не останутся без внимания. Это будет не просто обещание или пустые слова - появится реальный знак благодарности или поддержка, которую вы давно заслуживали. День поможет вам почувствовать, что ваши поступки имеют значение, а добрые намерения способны создавать новые возможности и укреплять важные связи.

Лев

Ваша карта – "Башня", перевернутая. Карта "Башня" в перевернутом положении будет говорить о ситуации, которую вы сможете предотвратить или смягчить благодаря своей предусмотрительности. Возможно, что-то пойдет не совсем по плану, но вы уже будете чувствовать приближение перемен и окажетесь готовы к ним. 17 июля вы сможете убедиться, что ваша интуиция работает очень точно. Вы будете заранее замечать детали, которые другие могут пропустить, и сможете быстро адаптироваться к обстоятельствам. Вместо серьезных последствий ситуация может стать для вас важным уроком. Вы поймете, что умение вовремя изменить направление иногда будет помогать сохранить гораздо больше, чем упорство.

Дева

Ваша карта – "Королева Жезлов". Карта "Королева Жезлов" будет напоминать Девам о внутренней уверенности и силе, которые уже есть внутри. Вам не придется доказывать окружающим свою ценность - ваши способности и результаты будут говорить сами за себя. 17 июля вы сможете почувствовать больше веры в собственные решения. Если раньше вы сомневались в своих возможностях или слишком строго оценивали себя, ситуация начнет меняться. Чьи-то слова поддержки или признание ваших заслуг помогут вам увидеть свои сильные стороны. Вы будете действовать смелее и поймете, что уже обладаете всем необходимым для достижения целей.

Весы

Ваша карта – "Тройка Мечей", перевернутая. Перевернутая карта "Тройка Мечей" будет символизировать постепенное освобождение от старых переживаний. Весы смогут почувствовать, что боль или разочарование, которые долго занимали мысли, начнут терять свою силу. 17 июля ситуация может не измениться мгновенно, но ваше отношение к ней станет другим. Вы будете меньше возвращаться к прошлому и постепенно перестанете позволять неприятным воспоминаниям влиять на настроение. Карта покажет путь к эмоциональному восстановлению и внутреннему спокойствию. Вы сможете почувствовать, что наконец начинаете закрывать сложный этап и двигаться дальше.

Скорпион

Ваша карта – "Восьмерка Пентаклей". Карта "Восьмерка Пентаклей" будет призывать Скорпионов не сдаваться перед самым важным этапом. Возможно, вы уже устали ждать результата и будете думать о том, чтобы оставить начатое дело. Но 17 июля вы сможете увидеть, что ваши усилия постепенно приближают вас к цели. Даже небольшой прогресс станет доказательством того, что вы движетесь в правильном направлении. Этот день не обязательно принесет громкий успех, но он поможет укрепить веру в себя. Вы будете понимать, что терпение, внимание к деталям и постоянная работа обязательно дадут результат.

Стрелец

Ваша карта – "Шут". Карта "Шут" будет символизировать новый этап, начало пути и готовность сделать первый шаг. Для Стрельцов она станет напоминанием о том, что не всегда нужно заранее знать все ответы - иногда важно просто довериться процессу и позволить событиям развиваться. 17 июля вы сможете почувствовать желание начать что-то заново, отказаться от старых ограничений и открыть перед собой новые возможности. Вы будете меньше думать о возможных ошибках и больше концентрироваться на том, что действительно хочется получить. Этот день может стать отправной точкой для важных перемен. Запомните этот момент, ведь позже вы сможете оглянуться назад и понять, с чего все началось.

Козерог

Ваша карта – "Семерка Кубков", перевернутая. Перевернутая карта "Семерка Кубков" будет говорить о том, что Козероги смогут наконец увидеть ситуацию без лишнего влияния со стороны. Раньше многочисленные мнения, советы и сомнения могли мешать вам понять, чего вы хотите на самом деле. 17 июля вы будете лучше чувствовать собственные желания и сможете сделать выбор, который будет соответствовать вашим настоящим целям. Чужие ожидания перестанут иметь прежнюю силу, а решение, которое раньше казалось сложным, станет более очевидным. Вы будете готовы отказаться от лишнего и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

Водолей

Ваша карта – "Паж Мечей". Карта "Паж Мечей" будет символизировать любопытство, стремление к знаниям и желание искать ответы там, где другие предпочитают не задавать вопросов. Для Водолеев эта энергия окажется особенно подходящей, ведь именно нестандартный взгляд поможет вам увидеть больше возможностей. 17 июля вы сможете проявить себя благодаря умению анализировать ситуацию и замечать детали. На работе или в важных делах вам пригодится способность мыслить иначе и предлагать свежие идеи. Вы будете задавать правильные вопросы и сможете найти решение там, где раньше возникали сложности. Доверяйте своей наблюдательности - она станет вашим преимуществом.

Рыбы

Ваша карта – "Верховная Жрица". Карта "Верховная Жрица" будет напоминать Рыб о силе интуиции и внутреннего знания. Иногда вы будете понимать ситуацию еще до того, как появятся очевидные доказательства, и именно этому ощущению стоит доверять. 17 июля вы сможете почувствовать, что не все ответы нужно искать сразу. Некоторые решения потребуют времени, и спешка может только помешать. Вы будете внимательнее прислушиваться к своим чувствам и замечать подсказки, которые раньше могли игнорировать. Этот день поможет вам понять: иногда молчание и ожидание будут не признаком бездействия, а способом лучше разобраться в происходящем.

Вас также могут заинтересовать новости: