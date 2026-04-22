Эксперты назвали модели iPhone, которые ни в коем случае нельзя покупать в 2026 году

Использовать старый iPhone может казаться хорошей идеей, особенно если вам нравится классический дизайн Apple и вы не гонитесь за новинками. Но в 2026 году многие модели уже попадают в категорию "винтажных устройств", а это напрямую влияет на поддержку, безопасность и ремонт, пишет BGR.

На данный момент Apple включила в список винтажных устройств 12 моделей – от iPhone 6s до iPhone 11 Pro Max:

iPhone 6s (16 ГБ , 64 ГБ, 128 ГБ)

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Product Red

iPhone 8 (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ)

iPhone 8 Plus (64 ГБ, 128 ГБ , 256 ГБ)

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Apple относит устройство к винтажным, если прошло более 5 лет с момента прекращения его продаж. Такие iPhone еще могут обслуживаться в сервисах, однако ремонт возможен только при наличии запчастей, а часть функций и обновлений может больше не приходить.

После 7 лет устройство переходит в категорию устаревшее – и Apple полностью прекращает его аппаратное обслуживание.

Почему такие iPhone лучше избегать

Эксперты не рекомендуют использовать винтажные iPhone как основной смартфон. Это особенно актуально для моделей iPhone X, iPhone XS и линейки iPhone 11 Pro, которые уже находятся на грани перехода в категорию устаревших.

Некоторые винтажные iPhone больше не получают актуальные обновления безопасности, что делает их более уязвимыми для хакерских атак. К тому же новые версии приложений и iOS постепенно перестают поддерживать старые устройства.

Иными словами, смартфон может работать, однако становится все менее надежным в повседневном использовании.

