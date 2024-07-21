Со стационарным интернетом дела в Украине обстоят гораздо лучше, чем с мобильным.

Катар признан страной с самым быстрым мобильным интернетом. При этом Украина оказалась на 93 месте из 108.

Об этом свидетельствуют данные портала Speedtest. Так, средняя скорость украинского мобильного интернета составляет 21.24 Mbps. В десятку стран с самым быстрым мобильным интернетом вошли:

Катар - 334.63 Mbps;

ОАЭ - 323.61 Mbps;

Кувейт - 226.56 Mbps;

Норвегия - 145.19 Mbps;

Дания - 144.93 Mbps;

Южная Корея - 139.04 Мбит/с;

Китай - 135.71 Mbps;

Саудовская Аравия - 128.03 Mbps;

Нидерланды - 120.96 Mbps;

Бахрейн - 113.87 Mbps.

В то же время со стационарным интернетом дела в Украине обстоят гораздо лучше, чем с мобильным. В рейтинге наша страна заняла 70 место из 159 со средней скоростью в 80.20 Mbps.

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В десятку стран с самым быстрым стационарным интернетом вошли:

Сингапур - 285.02 Mbps;

ОАЭ - 283.34 Mbps;

Гонконг (ОАР) - 271.05 Mbps;

Чили - 263.32 Mbps;

США - 244.68 Mbps;

Исландия - 242.03 Mbps;

Франция - 232.30 Mbps;

Таиланд - 230.98 Mbps;

Дания - 224.82 Mbps;

Китай - 223.57 Mbps.

Интернет и коммуникации: интересные новости

Популярное издание о техно, PCWorld протестировало браузеры на скорость. За первенство боролись такие популярные браузеры как Edge, Chrome, Firefox, Opera, Brave и Vivaldi. По скорости рендеринга страниц первым стал браузер Chrome, тогда как по обработке кода - Opera.

Стоит отметить, что на днях произошел масштабный ИТ-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Он вызвал настоящий хаос - сбой затронул банки, мобильных операторов и авиакомпании по всему миру.

Как писало издание Bloomberg, этот сбой выявил беспрецедентную уязвимость глобальной ИТ-системы и подчеркнул опасность зависимости многих организаций и людей от кучки технологических компаний.

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