Катар признан страной с самым быстрым мобильным интернетом. При этом Украина оказалась на 93 месте из 108.
Об этом свидетельствуют данные портала Speedtest. Так, средняя скорость украинского мобильного интернета составляет 21.24 Mbps. В десятку стран с самым быстрым мобильным интернетом вошли:
- Катар - 334.63 Mbps;
- ОАЭ - 323.61 Mbps;
- Кувейт - 226.56 Mbps;
- Норвегия - 145.19 Mbps;
- Дания - 144.93 Mbps;
- Южная Корея - 139.04 Мбит/с;
- Китай - 135.71 Mbps;
- Саудовская Аравия - 128.03 Mbps;
- Нидерланды - 120.96 Mbps;
- Бахрейн - 113.87 Mbps.
В то же время со стационарным интернетом дела в Украине обстоят гораздо лучше, чем с мобильным. В рейтинге наша страна заняла 70 место из 159 со средней скоростью в 80.20 Mbps.
В десятку стран с самым быстрым стационарным интернетом вошли:
Сингапур - 285.02 Mbps;
ОАЭ - 283.34 Mbps;
Гонконг (ОАР) - 271.05 Mbps;
Чили - 263.32 Mbps;
США - 244.68 Mbps;
Исландия - 242.03 Mbps;
Франция - 232.30 Mbps;
Таиланд - 230.98 Mbps;
Дания - 224.82 Mbps;
Китай - 223.57 Mbps.
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