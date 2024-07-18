Популярное издание о техно, PCWorld, провело тестирование браузеров, чтобы сравнить их основные возможности и определить самые быстрые из них. За пьедестал боролись Edge, Chrome, Firefox, Opera, Brave и Vivaldi.
Тестирование проводилось на среднестатистическом компьютере 2024 года: процессор AMD Ryzen 5 3600, видеокарта Nvidia RTX 3060 Ti, 16 ГБайт ОЗУ, накопитель Samsung 970 Evo и операционная система Windows 10.
Главным критерием была скорость загрузки страницы, особенно тех, которые изобилуют графикой и элементами JavaScript. Для этого использовались инструменты Speedometer 3.0, Jetstream2 и Motionmark 1.3. Результаты оказались следующими:
Тест 1: скорость рендеринга веб-страниц
- Chrome (18,5 балла).
- Firefox (17,2 балла).
- Brave (17 баллов).
- Vivaldi (16,8 балла).
- Edge (16,3 балла).
- Opera (13,9 балла).
Тест 2: выполнение JavaScript, обработка кода и т.д
- Opera (223 719 баллов).
- Chrome (223 631 балл).
- Brave (222 616 баллов).
- Vivaldi (219 628 баллов).
- Edge (217 623 балла).
- Firefox (154 365 баллов).
Тест 3: скорость отображения графических элементом
- Edge (2054,54 балла).
- Chrome (2033,72 балла).
- Opera (1817,31 балла).
- Vivaldi (1816,79 балла).
- Brave (1763,51 балла).
- Firefox (113,69 балла).
Как видно, явного победителя не оказалось. Однако Chrome один раз занял первое место и дважды пришел вторым. Вместе с тем, ему не хватило всего нескольких очков, чтобы стать лидером трижды. В совокупной скорости ему пока нет равных, заключили в PC World.
Независимо от того, являетесь ли вы обычным пользователем или продвинутым юзеров, в интернете Chrome почти всегда быстрее. Но высокоскоростной браузер тоже имеет несколько недостатков, которые выходят за рамки его скорости: бизнес-модель Google основана на обработке данных, и компания неоднократно подвергалась критике за сбор пользовательских данных – PC World.
В противоположность, Firefox занял последние места в тестах, зато он делает защиту пользовательских данных приоритетом. Он показал неплохие результаты в обработке веб-страниц (Speedometer), но в целом его быстродействие отстает от конкурентов.
Как рассказывал УНИАН, недавно на Windows вышел веб-браузер, который обозреватели называют "заменой Chrome, которую мы так долго ждали". Но отмечается, что потребуется время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.
Статистика за первую половину 2024 года показала, что лидер на рынке браузеров по-прежнему неизменен. Chrome занимает 65% рынка, а Safari и Edge продолжают бороться за второе место. В свою очередь Firefox и Opera используют меньше 10% ПК-юзеров.