Google Chrome, ожидаемо, оказался самым быстрым, но он имеет один весомый недостаток, отметили тестеры.

Популярное издание о техно, PCWorld, провело тестирование браузеров, чтобы сравнить их основные возможности и определить самые быстрые из них. За пьедестал боролись Edge, Chrome, Firefox, Opera, Brave и Vivaldi.

Тестирование проводилось на среднестатистическом компьютере 2024 года: процессор AMD Ryzen 5 3600, видеокарта Nvidia RTX 3060 Ti, 16 ГБайт ОЗУ, накопитель Samsung 970 Evo и операционная система Windows 10.

Главным критерием была скорость загрузки страницы, особенно тех, которые изобилуют графикой и элементами JavaScript. Для этого использовались инструменты Speedometer 3.0, Jetstream2 и Motionmark 1.3. Результаты оказались следующими:

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Тест 1: скорость рендеринга веб-страниц

Chrome (18,5 балла). Firefox (17,2 балла). Brave (17 баллов). Vivaldi (16,8 балла). Edge (16,3 балла). Opera (13,9 балла).

Тест 2: выполнение JavaScript, обработка кода и т.д

Opera (223 719 баллов). Chrome (223 631 балл). Brave (222 616 баллов). Vivaldi (219 628 баллов). Edge (217 623 балла). Firefox (154 365 баллов).

Тест 3: скорость отображения графических элементом

Edge (2054,54 балла). Chrome (2033,72 балла). Opera (1817,31 балла). Vivaldi (1816,79 балла). Brave (1763,51 балла). Firefox (113,69 балла).

Как видно, явного победителя не оказалось. Однако Chrome один раз занял первое место и дважды пришел вторым. Вместе с тем, ему не хватило всего нескольких очков, чтобы стать лидером трижды. В совокупной скорости ему пока нет равных, заключили в PC World.

Независимо от того, являетесь ли вы обычным пользователем или продвинутым юзеров, в интернете Chrome почти всегда быстрее. Но высокоскоростной браузер тоже имеет несколько недостатков, которые выходят за рамки его скорости: бизнес-модель Google основана на обработке данных, и компания неоднократно подвергалась критике за сбор пользовательских данных – PC World.

В противоположность, Firefox занял последние места в тестах, зато он делает защиту пользовательских данных приоритетом. Он показал неплохие результаты в обработке веб-страниц (Speedometer), но в целом его быстродействие отстает от конкурентов.

Как рассказывал УНИАН, недавно на Windows вышел веб-браузер, который обозреватели называют "заменой Chrome, которую мы так долго ждали". Но отмечается, что потребуется время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.

Статистика за первую половину 2024 года показала, что лидер на рынке браузеров по-прежнему неизменен. Chrome занимает 65% рынка, а Safari и Edge продолжают бороться за второе место. В свою очередь Firefox и Opera используют меньше 10% ПК-юзеров.

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