Ведущие мобильные операторы в Украине рассказали, как подготовились к отключениям света.

Из-за отключения электроэнергии в Украине инфраструктура мобильных операторов становится зависимой от установленных на базовых станциях батарей и генераторов.

В "Киевстар" сообщили, что для усиления устойчивости своей сети связи во время блэкаутов компания с начала полномасштабного вторжения заменила на базовых станциях мобильной связи 115 тыс. литиевых аккумуляторов, которые используются как резервный источник питания. Новые аккумуляторы позволят увеличить автономность работы телеком-оборудования без электроэнергии до 4 часов и более.

В то же время в компании отмечают, что обеспечить каждого абонента качественной связью и интернетом при отсутствии электропитания на базовых станциях технически невозможно.

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"Даже несмотря на все усилия сотрудников "Киевстара", подключить к автономной генерации все без исключения объекты телеком-сети технически невозможно. Кроме того, после четырех часов работы аккумуляторы полностью истощаются и требуют минимум 8 часов стабильного электропитания для полной перезарядки. Поэтому в случаях, когда отключения электроэнергии являются масштабными и долговременными, компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций генерирующими мощностями", - сказали в "Киевстар" в комментарии ТСН.

В свою очередь, в Vodafone рассказали, что 100% их базовых станций обеспечены аккумуляторами. Поэтому в теории они бы должны были в течение короткого времени переключаться на работу от аккумуляторов. Впрочем, на практике все зависит от состояния аккумулятора на этот момент.

"Он может, например, не успеть дозарядиться после предыдущего отключения, ведь на зарядку, в зависимости от типа аккумулятора, нужно до 6 часов", - отметила пресс-служба оператора.

Также в Vodafone добавили, что наиболее уязвимыми являются аккумуляторы старого типа, которые не были рассчитаны на частые длительные отключения. Поэтому в течение последних двух лет проводится установка батарей нового, литий-ферумного типа.

"Такие батареи гораздо лучше приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации при частых и длительных отключениях электроснабжения и способны обеспечивать в 13 раз больше циклов зарядки", - отметили в Vodafone.

Кроме того, в компании lifecell также подтвердили, что когда электроэнергия исчезает, то их инфраструктура становится зависимой от батарей и генераторов, которые требуют постоянной подзарядки и заправки.

По словам оператора, для полного заряда батарей необходимо не менее 4 часов стационарного питания, а для питания одной базовой станции от генератора необходимо до 50 литров дизельного топлива в сутки.

"Обеспечивать работу сети во время длительных обесточиваний от альтернативных источников питания с таким качеством связи, как от стационарного питания, физически невозможно, ведь lifecell имеет около 10 тысяч базовых станций по всей Украине. Поэтому в первую очередь мы обеспечили автономным питанием критическую инфраструктуру, узловые технологические площадки, которые в случае обесточивания предоставляют связь для большей части абонентов lifecell", - добавили в компании.

Отключение света - последние новости

12 июля секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко заявил, что худший сценарий с энергоснабжением может быть таким, что в домах киевлян будет свет только по четыре часа в сутки.

Бывшая советник главы Нафтогаза, член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль сообщила, что Россия за последние два года массовых ударов по украинской энергетике не достигла своей цели.

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