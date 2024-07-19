Глобальный сбой связан со взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.

Сегодня, утром 19 июля, мир столкнулся с масштабным сбоем в работе крупнейших коммуникационных и финансовых систем. В целом проблемы коснулись банков, мобильных операторов и авиакомпаний по всему миру.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, такие авиакомпании как United Airlines, Delta Airlines и American Airlines остановили свои полеты из-за проблем со связью, вызванных глобальным сбоем, сообщает ABC News.

"Из-за инцидента в компьютерной системе в системах Aena и в аэропортах сети в Испании происходят изменения, что может вызвать задержки", - говорится в сообщении от испанской государственной авиакомпании в социальной сети Х. Там также добавляют, что пока проблема не решена, "операции проводятся ручными системами".

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Аэропорт Берлина также сообщил в сети Х, что "в связи с техническими неполадками регистрация на рейсы будет проходить с задержкой".

Аэропорт Мельбурна в свою очередь предупредил пассажиров о "глобальной технологической проблеме, влияющей на процедуры регистрации в некоторых авиакомпаниях" и посоветовал пассажирам "выделить немного дополнительного времени для регистрации".

Согласно веб-сайту Down Detector, произошло резкое увеличение количества сбоев не только в аэропортах, но и в крупных мировых компаниях - Microsoft, Amazon, Visa, American Airlines и многие другие.

Сооснователь "Монобанка" Олег Гороховский сообщил в своем Telegram-канале, что сейчас в мире глобальный IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса.

"Во всем мире глобальный IT-сбой, связанный со взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Множество компаний в нокдауне", - отметил он.

Руководитель Департамента информационных технологий Офиса президента Украины Егор Папышев отметил, что о кибератаке пока речь не идет.

"Сегодняшние сбои в работе некоторых известных компаний скорее всего связаны с массовым обновлением корпоративного антивирусного программного обеспечения CrowdStrike, которое было опубликовано с ошибкой, что собственно привело к определенным проблемам с операционными системами пользователей этого продукта", - написал он на своей Facebook-странице.

По его словам, эта проблема должна быстро наладиться.

Сбои в работе украинских компаний - что известно

Утром 19 июля произошел сбой в работе "Новой почты". Украинская логистическая компания заявила о технических проблемах в работе своей системы из-за программных обновлений.

Кроме того, в соцсетях сообщают о сбое в работе мобильного оператора Vodafone - в частности, пользователи жалуются на невозможность совершать звонки.

В работе банка Sense также произошел сбой в мобильном приложении Sense SuperApp. Также по сети распространялись ряд сообщений от пользователей.

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