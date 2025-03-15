Работник ТЦК рассказал об алгоритме действий, который должен пройти военнообязанный.

Украинские военнообязанные, которых ранее признали "ограниченно годными", должны пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года. Сроки прохождения комиссии были продлены из-за больших очередей, а сам процесс постепенно переводится в цифровой формат.

Поэтому старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук и руководитель юридической компании Марко Коломоец рассказали, что изменилось в алгоритме прохождения военно-врачебных комиссий, какие нужны документы и предусматривается ли ответственность за несвоевременное обновление статуса, передает "Суспільне".

Изменения в прохождении ВВК

По словам Гусарука, ранее у ТЦК и СП, а также медицинских учреждений были зафиксированы большие очереди, однако сейчас ситуация изменилась.

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"Параллельно было принято решение о внедрении так называемой цифровизации процесса прохождения ВВК. С ноября 2024 года начал действовать первый этап цифровизации, в приложении "Резерв+" создали возможность направлять военнообязанных на ВВК, путем генерации электронных направлений. Таким образом это уменьшает загруженность", - объяснил он.

Работник ТЦК добавил, что на втором этапе, который начался в марте этого года и будет продолжаться до начала апреля, четко определят срок, когда военнообязанный должен пройти ВВК, благодаря чему можно будет избежать больших очередей.

Алгоритм прохождения ВВК

Гусарук отметил, что сначала военнообязанный должен получить направление, которое можно сгенерировать через приложение "Резерв+" или взять бумажный документ в ТЦК и СП. Затем необходимо пройти ВВК в определенный срок - в течение 15 дней после получения направления. Завершающим этапом является получение заключения ВВК в электронном кабинете или на бумаге.

"Если военнообязанный отсрочит прохождение ВВК, то впоследствии он может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил учета. Поэтому я советую не откладывать, кто принял решение, а в определенное время зайти на ВВК, в определенное лечебное учреждение, где работает внештатная постоянная комиссия ВВК", - подчеркнул военный.

Что нужно для ВВК

Также работник ТЦК советует перед прохождением комиссии подготовиться, а именно обратиться к семейному врачу, чтобы обновить медицинские данные в электронной системе здравоохранения.

"Впоследствии мы планируем вообще отказаться от бумажных носителей и поэтому в этом случае семейный врач играет важную роль. Нужно в первую очередь обратиться к нему, чтобы обновить свои медицинские данные, ввести их в электронную систему здравоохранения, а затем их можно будет увидеть и подтянуть к соответствующим выводам через электронный кабинет ВВК, который уже функционирует", - объяснил Гусарук.

В то же время если военнообязанный не имеет декларации с семейным врачом, то он может обследоваться в частной клинике, однако пока такие учреждения не имеют доступа к электронной системе, поэтому их выводы подаются в бумажном виде, подытожил военный.

Что будет, если вовремя не прийти на ВВК

Работник ТЦК добавил, что заключение ВВК действует один год с момента прохождения медосмотра. По его словам, по истечении этого срока военнообязанные должны ежегодно обновлять медицинские сведения.

"Если мы избавимся от очереди путем цифровизации, то тогда мы можем быстро принимать решения. Если же очереди снова возникнут, сроки могут пересмотреть. А нам бы этого не хотелось, поскольку мы сейчас в такой ситуации находимся, что каждый день - это чья-то жизнь. Однако сейчас все, кто имел статус "ограниченно годный", должны пройти повторную комиссию", - отметил Гусарук.

В свою очередь глава юридической компании Марко Коломоец напомнил, что за несвоевременное обновление статуса предусмотрена административная ответственность.

"Квалифицируется как нарушение правил воинского учета. Это относится так же как и к не обновлению данных, так и данное не обновление своего ВВК. Это административный штраф в виде от 17 000 до 25 000 гривен", - сказал он.

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Ранее юрист объяснила, какой документ всегда надо носить с собой, чтобы не попасть в ТЦК. По ее словам, нужно всегда иметь с собой военно-учетный документ с обновленными данными и без нарушений воинского учета.

Также юрист рассказал, что будет с повесткой, если не явиться в ТЦК по уважительным причинам. Он отметил, что гражданин должен сообщить об уважительности причины неприбытия в срок не позднее трех суток.

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