В Украине около 6 миллионов граждан не обновили свои данные воинского учета.

Сегодня Верховная Рада Украины приняла закон, который позволит выйти из тени тем гражданам, которые вовремя не обновили данные для воинского учета.

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас на брифинге.

Он напомнил, что в мае 2024 года вступили в силу изменения в законодательство, которые предусматривали необходимость гражданам обновить свои данные по воинскому учету. Они должны были быть обновлены до 16 июня, а те, кто этого не сделал должны заплатить штраф.

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"Принятым сегодня законопроектом 12093 предусматривается возможность для тех граждан, которые уже проходят военную службу быть освобожденным от уплаты такого штрафа", - рассказал Ионушас.

В случае, если лицо подает в электронном виде (с помощью ЭПЦ) заявление о том, что оно соглашается с наложением на него административного взыскания, оно сможет оплатить штраф в размере 50% от нижней границы штрафа.

При этом Ионушас напомнил, что в военное время за несвоевременное обновление данных для ТЦК предусмотрен штраф в размере от 17 до 25 500 тысяч гривен. "Соответственно предоставляется возможность оплатить удаленно с помощью банковских инструментов такие штрафы в размере 8500 гривен", - подчеркнул он.

По его словам, многие граждане Украины "условно говоря, хотят выйти из тени", поскольку по каким-то причинам не смогли обновить эти данные и этот закон дает такую возможность.

Он добавил, что это даст Минобороны, Генштабу более достоверную информацию о реальной картине по военнообязанным.

Председатель комитета ВР рассказал, что по информации от Минобороны и Генштаба, обновили данные до 16 июня 2024 года 3 миллиона граждан. По его словам, информация о том сколько людей не обновили свои данные все время уточняется. Он добавил, что в пояснительной записке к законопроекту сказано, что более 6 миллионов человек не обновили свои данные. "И эта цифра на сегодня примерно такая и есть", - сказал Ионушас.

При этом нардеп выразил надежду, что этот закон будет способствовать увеличению количества граждан, которые обновят данные.

Что известно о ситуации с обновлением данных

Как сообщал УНИАН, военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет до 16 июля 2024 года должны были обновить учетные данные и получить личный QR-код по которому происходит идентификация личности.

Кроме того, в ТЦК рассказали, как изменить свой статус и не попасть в розыск. Около 10-15% военнообязанных все еще это не сделали, в том числе те, кто находится за границей или имеет ограниченную пригодность.

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