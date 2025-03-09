Необходимо обращать внимание, содержатся ли в документе данные о пребывании на учете и информация о "нарушении правил воинского учета".

Представители ТЦК имеют законное право проверять документы, подтверждающие воинский учет граждан. При отсутствии соответствующих бумаг, человека могут пригласить в ТЦК и СП для выяснения обстоятельств, рассказала юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая в комментарии "РБК-Украина".

По словам эксперта, для того, чтобы не иметь проблем с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), нужно всегда иметь с собой военно-учетный документ с обновленными данными и без нарушений воинского учета, то есть:

или военный билет;

или временное удостоверение военнообязанного с вклеенным штрих-кодом;

или приписное, если речь идет о призывнике.

или военно-учетный документ нового образца (который выдается всем категориям из этих лиц).

По словам юриста, такой документ может быть предъявлен как в бумажной форме, так и в электронной - с QR-кодом, сгенерированным через приложение "Резерв+" или "Дія".

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Необходимо обращать внимание, содержатся ли в документе данные о пребывании на учете и информация о "нарушении правил воинского учета". При отсутствии пребывания на учете или наличии нарушения лицо доставят в ТЦК и СП сразу.

Военно-учетный документ нужно носить также и тем лицам, которые исключены из учета - для того, чтобы подтвердить этот факт при демонстрации документа. Также юрист напомнила, если у вас есть справка об отсрочке, следует помнить: она действует при предъявлении военно-учетного документа, серия и номер которого указаны непосредственно в справке.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, нардеп Соломия Бобровская заявила, что Украина должна найти новые способы мотивировать людей идти в армию. В частности она поставила под сомнение мотивационные контракты для добровольцев 18-24 лет.

Также мы рассказывали, что мобилизацию в Украине могут продолжить даже после остановки активных боевых действий и отмены режима военного положения. Для этого есть несколько вариантов, говорят юристы.

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