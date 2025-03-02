По словам специалиста, об уважительных причинах нужно обязательно известить ТЦК.

Во время действия военного положения в случае получения повестки все военнообязанные должны явиться в ТЦК и СП в указанный в документе день и время. В то же время многих интересует вопрос, что будет с повесткой, если не прийти в ТЦК по уважительным причинам.

Поэтому юрист Ярослав Звоненко рассказал для "РБК-Украина", какой механизм происходит, если человек не явился в ТЦК после больничного, командировки или других предусмотренных законом причин.

Уважительные причины неприбытия по повестке определены в пункте 23 Постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" от 16 мая 2024 года № 560. В частности юрист напомнил о них:

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препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на той или иной территории, а также их последствия или другие обстоятельства, из-за которых человек не имел возможности лично прибыть в определенное время в ТЦК;

смерть родных (родителей, жены/мужа, ребенка, родных брата сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника его жены/мужа.

"Гражданин должен сообщить об уважительности причины неприбытия в срок не позднее трех суток, а после завершения уважительной причины неприбытия гражданин должен прибыть по повестке в срок не позднее семи суток", - объяснил Звоненко.

По словам юриста, если в определенный срок гражданин не прибыл в ТЦК, то за ним будет зафиксировано нарушение правил воинского учета, что влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьями 210 и 210-1 в виде штрафа в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

"Для фиксации нарушения и привлечения к ответственности направление повторной повестки не является обязательным, хотя на практике некоторые ТЦК и СП фиксируют нарушения только после второй или третьей повестки, но законодательство позволяет сделать это и после первой", - отметил специалист.

Мобилизация в Украине - последние новости

Также юрист объяснил, возможна ли альтернативная служба в случае отказа от мобилизации из-за религии. По его словам, решение о замене военной службы на альтернативную принимается в индивидуальном порядке, с учетом конкретных обстоятельств человека.

В то же время военный объяснил, почему мобилизация не покрывает потерь Украины на войне. Он считает, что армии в таком случае нужны опытные люди, а не большое их количество.

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