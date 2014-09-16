В Украине запретили показ 9 российских фильмов и телесериалов (список)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госкино. По данным пресс-службы, на основании выводов Экспертной комиссии по вопросам публичной демонстрации и распространения кино- и видеофильмов, Государственное агентство по вопросам кино отменило государственную регистрацию, или отказало в ней 9 фильмам и телесериалам российского производства: «Фальшивая армия. Великая афера полковника Павленко» (реж. А.Грачев, Россия, 2009 год, д/ф); «Второй убойный» (реж. С.Власов, Россия, 2013 год); «Холодный круиз» (реж. И.Нурисламов, Россия, 2012 год); «Честь самурая» (реж. Н.Якушева, Россия, 2012 год); «Разреши тебя поцеловать снова» (реж. Ю.Морозов, Россия, 2012 год); «Ментовские войны 7» (реж. С.Раевский, Россия, 2013 год); «Отдельное поручение» (реж. Д.Аверин, Россия, 2012 год); «Ментовские войны 4» (реж. Е.Абросимов, Россия, 2013 год); «Просто Джексон» (реж. Л.Пляскин, Россия, 2012 год).

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Согласно заключению Экспертной комиссии, отмеченные фильмы признаны запрещенными для телевизионного показа, публичного коммерческого видео, домашнего видео на территории Украины, а 3 из вышеуказанных кинолент получили запрет и для кинотеатрального показа.

Как отметил председатель Госагентства по вопросам кино Пилип Ильенко, «защита национального информационного пространства является приоритетом для Украинского государства. Мы должны ограничить влияние российской пропаганды на украинского зрителя, в то же время Госкино не намерено ограничивать показ в Украине российских фильмов, которые не несут угрозу национальным интересам».