Нацсовет призвал каналы не показывать фильмы о русских солдатах

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"В это сложное для Украины время, когда на востоке страны происходят военные действия, Россия ведет агрессивную информационную войну, просим вас с особым вниманием относиться к программному контенту. На время военного конфликта с Россией призываем вас отказаться от трансляции фильмов, сериалов, программ и другого продукта, который формирует положительный имидж вооруженных сил, силовых структур и войск специального назначения Российской Федерации, а также контента, который может быть воспринят как пропаганда войны и разжигание национальной вражды", - говорится в заявлении.

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Также отмечается, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не имеет полномочий вмешиваться в содержание программного наполнения телеканалов, ведь это вмешательство может быть воспринято как проявление цензуры и пойдет вразрез с демократическими, европейскими принципами и ценностями, которые разделяют все члены регуляторного органа в сфере телерадиовещания.